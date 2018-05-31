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«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула

31 мая 2018 17:11
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Новости Беларуси. Демонстрировать мощь армии лучше всего, конечно, под мирным небом. В Беларуси это прекрасно понимают, проводя парад в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, подготовка к нему уже началась. Так, на плацу Минской военной комендатуры сегодня, 31 мая, оттачивали шаг пешие расчеты. Всего больше 3 тысяч человек.

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-1

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-3

Завораживающе. Это слово как ничто больше описывает марш. Парадная колонна длиной полтора километра пройдет у трибун за 8 минут. Для этого военные тренируются несколько недель.

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:
Личный состав уже добился слаженности в действиях подразделений парадных расчетов. Сами военнослужащие сейчас тренируют выучку: такие элементы, как подъем ноги, движение одновременно строевым шагом, равнение в шеренгах.

Почти 200 раз. Столько ефрейтор Корнушенко может прокрутить АК (а его вес, кстати, под 4 кило) на руке. Чтобы порадовать зрителей, рота почетного караула репетирует плац-концерт каждый день.

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-6

Сергей Корнушенко, военнослужащий роты почетного караула:
Всех секретов плац-концерта выдавать не будем – чтобы все удивились. Достигается всё с помощью тренировок. Офицеры очень помогают, очень тренируют сильно.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Ну и куда же на параде без его главного атрибута? Именно барабанщики будут задавать ритм всему строевому шагу.

Здесь – своя азбука. Барабан должен быть повернут на 45 градусов вниз. Только так он будет звучать плотно. И обязательное условие – перчатки: они не позволяет палочке выскользнуть из рук.

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-9

Максим Веревка, курсант Минского суворовского военного училища:
Барабан весит столько же, сколько автомат, поэтому мы на тех же условиях занимаемся, что и солдаты. Барабан помогает держать ритм, потому что мы работаем одновременно и руками, и ногами.

«Мы не хуже военнослужащих-мужчин». Впервые в парадной колонне в День Независимости пройдут женщины

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-12

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-14

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-16

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-18

«Всех секретов плац-концерта выдавать не будем» – военнослужащий роты почётного караула-20

# День Независимости-2018 # общество # Дмитрий Боярович # Сергей Иванов # Фотофакт

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