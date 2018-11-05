Белорусские аграрии завершают осенние работы на полях

Новости Беларуси. Белорусские аграрии должны завершить осенне-полевые работы в срок. Задача, поставленная Президентом страны, убрать весь урожай до 7 ноября будет выполнена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят темпы работ. Остаётся убрать лишь сахарную свёклу с кукурузой и подготовить почву к весеннему севу.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Это последние гектары урожая в хозяйстве «Александрийское». Ещё пару часов и уборочная здесь будет завершена. На десерт, по традиции, оставили кукурузу. Эту культуру можно убирать даже при -10 градусах.

Кукурузные джунгли быстро превращаются в пустыню. Мощные комбайны исправно выполняют работу, но нарушают покой этого пушного зверька. Еноту придётся искать новое место для своего логова.

Урожаем в «Александрийском» довольны. Весной посеяли кукурузу другого сорта. Урожай намного больше, чем в 2017 году. Для уборки урожая даже пришлось просить помощь извне.

Руслан Ковалёв, механизатор ОАО «Говяды-агро»:

Влага ушла уже. Кукуруза отличное зерно. И в этом году будет отличный корм для животных, на следующий году будут отличные семена.

У комбайнов принимают полевую вахту тракторы с плугами. Здесь уже внесли удобрения. Весной останется лишь прокультивировать и засеять.

Владимир Жура, механизатор ОАО «Александрийское»:

Глубину вспашки контролируем. Глубина должна быть 20-22 сантиметра. Земля получается мягкой, заделываются все сорняки.

2018 год получился для аграриев непростым, но урожайным. На капризы погоды уже давно научились отвечать правильным технологическим процессом. Хороший урожай и сахарной свёклы, и картофеля. В этом хозяйстве установили собственный рекорд. Выкопали свыше восьми тысяч тонн картошки. Камеры овощехранилища забиты до потолка. Здесь картофель будет храниться чуть ли не до следующего урожая.

Александр Бручиков, директор экспериментальной базы «Спартак»:

В этом году довольны урожаем картофеля. Для этого с осени были внесены все удобрения. По весне также внесли удобрения. Большое подспорье новая высокопроизводительная техника. Например, в Могилёвской области хозяйства получили 80 комбайнов и почти столько же тракторов. Нынешний парк сельхозтехники не идёт ни в какое сравнение с тем, что был лет 15-20 назад.