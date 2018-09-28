Пирамиды из дынь и арбузов. Как в Душанбе встречали лидеров СНГ

Новости Беларуси. Вечером 27 сентября белорусский борт номер один приземлился в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко встречали официальные лица из обеих стран и структур СНГ.

После церемонии встречи Александр Лукашенко направился в правительственную резиденцию президента Таджикистана, где состоялся неформальный ужин в честь глав делегаций – участников заседания Совета глав государств-участников СНГ. На завтра назначены основные встречи Саммита.