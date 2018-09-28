28 сентября включат отопление в больницах, детских садах и школах Минска

Новости Беларуси. Отопительный сезон стартует в Беларуси. Уже 28 сентября комфортную температуру начнут создавать в больницах, детских садах и школах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение в связи с неблагоприятным прогнозом погоды принял Мингорисполком. А уже с 1 октября, после подключения социальных объектов, тепло поэтапно, в течение нескольких дней придет в квартиры, гостиницы и общежития Минска. И в последнюю очередь – в офисы и производственные помещения.