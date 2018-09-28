Прямой эфир

28 сентября включат отопление в больницах, детских садах и школах Минска

28 сентября 2018 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отопительный сезон стартует в Беларуси. Уже 28 сентября комфортную температуру начнут создавать в больницах, детских садах и школах Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 сентября включат отопление в больницах, детских садах и школах Минска-1

Такое решение в связи с неблагоприятным прогнозом погоды принял Мингорисполком. А уже с 1 октября, после подключения социальных объектов, тепло поэтапно, в течение нескольких дней придет в квартиры, гостиницы и общежития Минска. И в последнюю очередь – в офисы и производственные помещения.

28 сентября включат отопление в больницах, детских садах и школах Минска-4

В каждом конкретном регионе страны сроки начала отопительного сезона устанавливают местные власти. Основной критерий – средняя температура ниже 8 градусов в течение 5 суток.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 домов в Солигорске остаются без горячей воды из-за несвоевременной замены теплотрассы
27 сентября 2018 20:38

10 домов в Солигорске остаются без горячей воды из-за несвоевременной замены теплотрассы

«Всегда будет желание победить». В Беларуси завершились соревнования спецназа
27 сентября 2018 20:13

«Всегда будет желание победить». В Беларуси завершились соревнования спецназа

Владимир Кухарев: мост в Житковичском районе будет введён в срок
27 сентября 2018 18:22

Владимир Кухарев: мост в Житковичском районе будет введён в срок