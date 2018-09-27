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10 домов в Солигорске остаются без горячей воды из-за несвоевременной замены теплотрассы

27 сентября 2018 20:38
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Новости Беларуси. Возможно, вслед за Минском и солигорские коммунальщики не станут ждать заморозков и, наконец, пустят горячую воду жителям проспекта Мира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

10 домов в Солигорске остаются без горячей воды из-за несвоевременной замены теплотрассы-1

Напомним, 9 дней назад здесь начали менять теплотрассу. Чиновники попросили прощение у жителей, но те и сегодня, снимая видео длительного ремонта, задаются вопросом: «Почему не сделали эти работы во время плановых летних отключений?»

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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