«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности

Определяют, каким будет высший законодательный орган Беларуси в ближайшие четыре года, жители из всех уголков. Традиционно, утром наибольшую активность на избирательных участках проявляют не горожане. Как идёт голосование в регионах, в частности в Гомельском районе, узнаем от нашего корреспондента. На связь со студией выходит Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Жители сельской местности в Беларуси традиционно приходят голосовать рано утром. Не стала исключением и нынешняя электоральная кампания. Уже перед открытием избирательного участка в агрогородке Мичуринская было не менее десятка человек. Начинать день с главного дела – для сельчан обычная практика.

Ещё одна традиция приходить на участок семьями. Особенный сегодняшний день для тех, кто голосует впервые.

Захар Гаврусев, житель агрогородка Мичуринская:

Непередаваемые впечатления. Мне недавно исполнилось 18 лет. И я считаю это своим гражданским долгом. Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра.

Наталья Гаврусева, жительница агрогородка Мичуринская:

Пришли проголосовать всей семьёй. У меня сын впервые голосует. Мы как группа поддержки. Пришли, сделали свой выбор, и, думаю, сделали правильный выбор.