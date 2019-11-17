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«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности

17 ноября 2019 11:06
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Определяют, каким будет высший законодательный орган Беларуси в ближайшие четыре года, жители из всех уголков. Традиционно, утром наибольшую активность на избирательных участках проявляют не горожане. Как идёт голосование в регионах, в частности в Гомельском районе, узнаем от нашего корреспондента.

На связь со студией выходит Александр Добриян.

«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности-1

Александр Добриян, корреспондент:
Жители сельской местности в Беларуси традиционно приходят голосовать рано утром. Не стала исключением и нынешняя электоральная кампания. Уже перед открытием избирательного участка в агрогородке Мичуринская было не менее десятка человек. Начинать день с главного дела – для сельчан обычная практика.

«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности-4

Ещё одна традиция приходить на участок семьями. Особенный сегодняшний день для тех, кто голосует впервые.

«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности-7

Захар Гаврусев, житель агрогородка Мичуринская:
Непередаваемые впечатления. Мне недавно исполнилось 18 лет. И я считаю это своим гражданским долгом. Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра.

«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности-10

Наталья Гаврусева, жительница агрогородка Мичуринская:
Пришли проголосовать всей семьёй. У меня сын впервые голосует. Мы как группа поддержки. Пришли, сделали свой выбор, и, думаю, сделали правильный выбор.

«Выбор, который я сделаю сегодня, повлияет на мою жизнь завтра». Как проходят выборы в сельской местности-13

Агрогородок Мичуринская родина знаменитого не только в Беларуси овощного бренда «Брилёво». Одно из крупнейших в стране овощеводческих предприятий в этом году получило урожай в 14 тысяч тонн витаминной продукции.

# Выборы-2019 # общество # Александр Добриян # Захар Гаврусев # Наталья Гаврусева # Фотофакт

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