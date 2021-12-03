Пиневич о коронавирусе: сейчас самый опасный момент. Если мы не спустимся вниз, будет риск «прыгнуть» гораздо выше

Новости Беларуси. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил Гомельский медуниверситет. Во время встречи он ответил на вопросы студентов и преподавателей. Среди интересующих тем – получение первых рабочих мест, обеспечение жильем и заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что главой государства поставлена задача сохранить врачам надбавки, которые они получали за работу в красной зоне. Уровень доходов медиков в 2022 году должен сохраниться вне зависимости от ситуации с пандемией. От студентов поступило много просьб о возможности совмещать учебу в вузе с работой.