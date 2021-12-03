Пиневич о коронавирусе: сейчас самый опасный момент. Если мы не спустимся вниз, будет риск «прыгнуть» гораздо выше
Новости Беларуси. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетил Гомельский медуниверситет. Во время встречи он ответил на вопросы студентов и преподавателей. Среди интересующих тем – получение первых рабочих мест, обеспечение жильем и заработная плата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Пиневич подчеркнул, что главой государства поставлена задача сохранить врачам надбавки, которые они получали за работу в красной зоне. Уровень доходов медиков в 2022 году должен сохраниться вне зависимости от ситуации с пандемией. От студентов поступило много просьб о возможности совмещать учебу в вузе с работой.
«Мне это понравилось». О чём попросили Пиневича студенты Гомельского медуниверситета? Читайте здесь.
Однако главной темой остается борьба с коронавирусом. Нынешняя волна в Беларуси идет на спад, поэтому сейчас важно подготовиться к следующему всплеску.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
После первой волны мы почти ушли до второй волны на нулевой показатель заболеваемости. После второй высокой мы шли очень длительно на процентах 20 заболеваемости. Сейчас самый опасный момент, если мы останемся. У нас сейчас примерно 40 % от пика, госпитализацию я считаю. И если мы не спустимся вниз, то у нас всегда будет риск «прыгнуть» гораздо выше, чем было сейчас. Нам эти ситуации не нужны, поэтому единственная альтернатива этому крайне плохому варианту – это вакцинация.
Четвертая волна показала, что тяжело болеть могут не только пожилые, но и молодежь, а также беременные. В ближайших планах – вакцинация детей. Сейчас в стране первую дозу вакцины получили более 3,5 миллиона человек. Основная задача – довести этот показатель как минимум до 5 миллионов.