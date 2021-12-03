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«Есть у людей уверенность в завтрашнем дне». Сергей Рачков пообщался c работниками Минского часового завода

03 декабря 2021 13:41
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Новости Беларуси. Работа в условиях мировой пандемии, сохранение традиций и развитие передовых технологий. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков 3 декабря пообщался с коллективом Минского часового завода. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть у людей уверенность в завтрашнем дне». Сергей Рачков пообщался c работниками Минского часового завода-1

Предприятие уже более 65 лет не прерывает производственный процесс. Сегодня здесь выпускают надежные, качественные и современные часы.

Развитие завода – заслуга трудового коллектива, а это более полутысячи человек. С некоторыми сотрудниками Сергей Рачков пообщался лично, интересуясь, что сегодня волнует коллектив. Речь шла не только о делах внутрипроизводственных, но и важных вопросах для всей страны.

«Есть у людей уверенность в завтрашнем дне». Сергей Рачков пообщался c работниками Минского часового завода-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Были вопросы, связанные с подготовкой новой редакции Конституции. Всех волнует Всебелорусское народное собрание, какой статус оно приобретет, не будет ли перекликаться функциями, например, с парламентом и другими органами власти. Людей также волнует и заработная плата, и социальные вопросы, и уровень налогов, который существует в нашем государстве. То есть абсолютно весь спектр тем. Есть у людей уверенность в завтрашнем дне, потому что самое главное – они имеют работу. И это очень многие подчеркивали, как молодые люди, так и ветераны производства.

«Есть у людей уверенность в завтрашнем дне». Сергей Рачков пообщался c работниками Минского часового завода-7

Последние два года оставили отпечаток на производстве из-за пандемии. Сократилось количество заказов, выросла конкуренция, цены на закупочные материалы стали выше. Но вместе с тем работников держит социальная защищенность и условия труда. Новый корпус предприятия – пример современного подхода. Цеха и кабинеты обустроены максимально комфортно для людей. Социальная политика Минского часового завода предусматривает страхование сотрудников, дополнительные выплаты молодым семьям, оздоровление и своевременную заработную плату.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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