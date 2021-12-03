«Есть у людей уверенность в завтрашнем дне». Сергей Рачков пообщался c работниками Минского часового завода

Развитие завода – заслуга трудового коллектива, а это более полутысячи человек. С некоторыми сотрудниками Сергей Рачков пообщался лично, интересуясь, что сегодня волнует коллектив. Речь шла не только о делах внутрипроизводственных, но и важных вопросах для всей страны.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Были вопросы, связанные с подготовкой новой редакции Конституции. Всех волнует Всебелорусское народное собрание, какой статус оно приобретет, не будет ли перекликаться функциями, например, с парламентом и другими органами власти. Людей также волнует и заработная плата, и социальные вопросы, и уровень налогов, который существует в нашем государстве. То есть абсолютно весь спектр тем. Есть у людей уверенность в завтрашнем дне, потому что самое главное – они имеют работу. И это очень многие подчеркивали, как молодые люди, так и ветераны производства.