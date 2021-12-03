Исправлены или взяты на контроль свыше 9000 нарушений. На предприятиях в Минске снизился уровень травматизма

Новости Беларуси. Уровень травматизма на минских предприятиях снизился на 7 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почти в два раза меньше стало и смертельных случаев.

В 2021 году профессиональную проверку по охране труда уже успешно прошли более 9 000 руководителей и инженеров. Свыше 85 % экзаменуемых – с первого раза. Такую работу проводят еженедельно. Сотрудники проходят тесты, которые проверяют их компетентность. Особое внимание специалистам из травмоопасных отраслей – строительства и промышленности.

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для профилактики в этом году Мингорисполкомом проведена знаковая работа. А именно проведено три месячника безопасного труда. Один из них в строительстве, в организациях коммунальной формы собственности и в энергетике. Кроме того, проведена декада безопасного труда. Данные результаты свидетельствуют, наверное, о том объемном масштабе и работе мобильных групп по вопросам охраны труда. Более 700 организаций обследовано.