Одно из самых прибыльных предприятий Несвижского района. Как тут работают, чтобы постоянно улучшать показатели?

Новости Беларуси. «Несвижские островки» – одно из сильнейших сельхозпредприятий Несвижского района. Хозяйство занимается развитием животноводства мясо-молочного направления, выращиванием зерновых культур, кукурузы, рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особое внимание в хозяйстве молочной отрасли – оно высокорентабельно и приносит наибольшую прибыль. Подробности в материале Юлии Примы.

Юлия Прима, коррепондент:

«Несвижские островки» – одно из передовых сельхозпредприятий не только Несвижского района, но и Беларуси. Особое внимание зерновым и молоку. И в этих сферах они лидеры.

Этот комплекс рассчитан на 600 голов. В основном здесь дойное стадо. Объект современный, много новейшего оборудования. Это в свою очередь позволяет ежегодно улучшать показатели по привесам и надоям. Кадры решают все. И здесь каждый на вес золота. В любой отрасли сельского хозяйства. Животноводы, агрономы, комбайнеры не раз занимали призовые места в районе и области.

Василий Холопица, директор сельхозпредприятия «Несвижские островки»:

Есть заслуженные работники этого предприятия, которые из года в год повторяют. Потому что люди, которые умеют работать и любят работать, и гордятся тем, что сделали, они проявляются ежегодно. Не то что кто-то занимается одним чем-то. Они с весны ранней и до поздней осени как посеять, так и убрать. И в нашем животноводстве тоже люди, которые любят свою профессию, умеют работать.