Пилотный проект для всей республики: линию электробусов запустят в Минске весной

Новости Беларуси. Гродно стал первым городом в Беларуси, где появился электробус – гибрид автобуса и бесконтактного троллейбуса (видео можно увидеть здесь). Новейшая разработка белорусских ученых не только экологична, но и экономична. Будущее именно за таким «зеленым транспортом». К слову, сегодня в лабораториях кипит работа над еще одним перспективным отечественным проектом. Уже летом будет презентован белорусский легковой экомобиль. В том, что на двигателе внутреннего сгорания, в будущем далеко не уедешь, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот момент, без преувеличения исторический. В Гродно, впервые в Беларуси, на городские улицы вышел «зеленый» бесконтактный троллейбус. Автономно машина может преодолеть порядка 20 километров – вполне достаточно, что бы без проводов и контактной сети связать отдаленные спальные микрорайоны.

Мечислав Гой, председатель Гродненского городского исполнительного комитета:

Это как пилотный проект для всей республики. Уже не троллейбус, а целый маршрут из пяти троллейбусов, который мы сегодня открываем, даст определенный импульс и точку отсчета для развития этого вида транспорта.

Уже весной целая линия этого принципиального нового вида транспорта будет запущена в столице. На улицах города появится два десятка электробусов на «батарейках» – гибрида автобуса и бесконтактного троллейбуса. Кстати, в этой разработке мы на шаг впереди зарубежных коллег. Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Только появляются первые электробусы в Германии, Японии, и в США. Перед Новым годом мы запустили, это уже белорусская разработка. Почему белорусская? 60% в этом электробусе белорусского. Академия наук имеет материал, который можно использовать в супернакопителе. По предварительным техническим характеристикам он в 1,5 раза лучше мировых аналогов. Впрочем, такой общественный транспорт, что называется, только «первая ласточка». Ученые активно работают над созданием отечественного легкового электромобиля. С двигателем внутреннего сгорания – и это мнение ученых всего мира – далеко не уедешь. На этих схемах – работа и ученых, и частных предприятий. Почти все детали для будущей машины уже собраны. Их тестируют, а вместе с ними и программное обеспечение. Александр Белевич, заведующий лабораторией Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Вот так выглядит сердце белорусского электромобиля – его мотор.

В планах большегрузы, также на электричестве и с гибридными двигателями. Такие «зеленые» машины, уверены в Академии наук, будут иметь успех на мировом рынке. Премьеру легкого экоавто ожидают уже летом. Накануне 4 форума регионов в Москве белорусские разработчики обещают представить машину, которая еще совсем недавно казалась плодом воображения писателей-фантастов.