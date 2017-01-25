Пилотный проект для всей республики: линию электробусов запустят в Минске весной
Новости Беларуси. Гродно стал первым городом в Беларуси, где появился электробус – гибрид автобуса и бесконтактного троллейбуса (видео можно увидеть здесь). Новейшая разработка белорусских ученых не только экологична, но и экономична. Будущее именно за таким «зеленым транспортом». К слову, сегодня в лабораториях кипит работа над еще одним перспективным отечественным проектом.
Уже летом будет презентован белорусский легковой экомобиль.
В том, что на двигателе внутреннего сгорания, в будущем далеко не уедешь, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот момент, без преувеличения исторический. В Гродно, впервые в Беларуси, на городские улицы вышел «зеленый» бесконтактный троллейбус. Автономно машина может преодолеть порядка 20 километров – вполне достаточно, что бы без проводов и контактной сети связать отдаленные спальные микрорайоны.
Мечислав Гой, председатель Гродненского городского исполнительного комитета:
Это как пилотный проект для всей республики. Уже не троллейбус, а целый маршрут из пяти троллейбусов, который мы сегодня открываем, даст определенный импульс и точку отсчета для развития этого вида транспорта.
Уже весной целая линия этого принципиального нового вида транспорта будет запущена в столице.
На улицах города появится два десятка электробусов на «батарейках» – гибрида автобуса и бесконтактного троллейбуса. Кстати, в этой разработке мы на шаг впереди зарубежных коллег.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Только появляются первые электробусы в Германии, Японии, и в США. Перед Новым годом мы запустили, это уже белорусская разработка. Почему белорусская? 60% в этом электробусе белорусского. Академия наук имеет материал, который можно использовать в супернакопителе. По предварительным техническим характеристикам он в 1,5 раза лучше мировых аналогов.
Впрочем, такой общественный транспорт, что называется, только «первая ласточка». Ученые активно работают над созданием отечественного легкового электромобиля. С двигателем внутреннего сгорания – и это мнение ученых всего мира – далеко не уедешь. На этих схемах – работа и ученых, и частных предприятий. Почти все детали для будущей машины уже собраны. Их тестируют, а вместе с ними и программное обеспечение.
Александр Белевич, заведующий лабораторией Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Вот так выглядит сердце белорусского электромобиля – его мотор.
В планах большегрузы, также на электричестве и с гибридными двигателями. Такие «зеленые» машины, уверены в Академии наук, будут иметь успех на мировом рынке. Премьеру легкого экоавто ожидают уже летом. Накануне 4 форума регионов в Москве белорусские разработчики обещают представить машину, которая еще совсем недавно казалась плодом воображения писателей-фантастов.
Александр Белевич:
Вся электромеханическая часть – мотор, силовой преобразователь, высокоскоростной редуктор – это все белорусская разработка. Добавочная стоимость белорусских производителей в этой конструкции она приближается к 100%. К осени у нас должен появиться макет. Это полноценный автомобиль, который способен перевозить пять человек, с пробегом 100 километров.
2017 год, который объявлен в стране Годом науки, обещает быть «урожайным» на открытия. Автоматизация интеллектуального труда, искусственный интеллект, робототехника, биоинновации.
Сегодня в мире разрабатывается около десятка уникальных технологий.
Ученые прогнозируют: достижения в этих сферах полностью перевернут наши представления о человеческих возможностях. И во всех без исключения разработках белорусские ученые принимают самое активное участие.
Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мы работаем над тем, чтобы был не просто беспилотный летательный комплекс с новейшими функциями, но и с элементами питания. Если мы создадим питание и двигатели на солнечных элементах, его можно будет использовать бесконечно, преодолевать огромнейшие расстояния.
Наука – ресурс стратегический, прежде всего для экономики. Ежегодно белорусские ученые внедряют в реальный сектор до пяти новинок мирового уровня. Признаны наши достижения и на международной арене. Так, в 2017 году впервые отечественные инновационные технологии, прежде всего в IT-сфере, будут представлены на национальной выставке в США.