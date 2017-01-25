В Минске прошёл ледовый праздник для молодёжи

Новости Беларуси. День студента – на мобильном катке! В эти минуты в районе Немиги подошел к финалу ледовый праздник для столичной молодежи.
Новости Беларуси. День студента – на мобильном катке! В эти минуты в районе Немиги подошел к финалу ледовый праздник для столичной молодежи.
Феерия эмоций в по-настоящему зимний и морозный день захлестнула сотни студентов.
Бесплатное катание на коньках, неоновое и конфетти-шоу, ростовые куклы и приятные призы.
Но, пожалуй, самым зрелищным сделало этот вечер заполнение и подписание символической зачетки,
которая каждому принесет удачу в экзаменационной сессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сергей Клишевич, и.о первого секретаря МГО БРСМ:
Сегодня собрались здесь для того, чтобы неформально подвести итоги четверти и завершения сессии. И, конечно же, мы сегодня благодарны нашей молодёжи за то, что они не безразличны к проблемам города, не безразличны к проектам, мероприятиям, которые мы реализовываем. Самое главное, они предлагают сегодня много нового, много интересного, что мы готовы поддержать.