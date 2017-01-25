В Минске прошёл ледовый праздник для молодёжи

Сергей Клишевич, и.о первого секретаря МГО БРСМ:

Сегодня собрались здесь для того, чтобы неформально подвести итоги четверти и завершения сессии. И, конечно же, мы сегодня благодарны нашей молодёжи за то, что они не безразличны к проблемам города, не безразличны к проектам, мероприятиям, которые мы реализовываем. Самое главное, они предлагают сегодня много нового, много интересного, что мы готовы поддержать.