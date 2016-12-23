Председатель НАН: предполагаем, что в год науки у нас будет экспериментальный электромобиль

Новости Беларуси. Год науки должен повысить инновационность национальной экономики. Такое мнение 23 декабря в интервью нашему телеканалу высказал председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

2017 объявлен годом науки указом Президента.

Сейчас наука очень активно интегрируется в экономику, и НАН можно по праву называть научно-практическим комплексом, подчеркнул Гусаков. Одним из важных проектов 2017 года станет открытие национального научно-технологического парка по разработке в сфере биотехнологий – «БелБиограда». Интерес к парку уже проявляют многие инвесторы. Проведены переговоры с китайскими и российскими партнерами. Таким образом, в стране появится еще одна площадка для экспорта научных разработок.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Республики Беларусь:

Мы ориентируемся на зарабатываемость, и расширяем в этой связи международное сотрудничество. «БелБиоград» предполагается как крупный страновый проект. Научно-технический парк, который будет заниматься разработками в области биотехнологий, фарматехнолгий, сельскохозяйственных и аграрных технологий, нанотехнологий.

В Академии наук теперь целый ряд таких брендовых и знаковых проектов и объектов. И спутниковая система (космическая система), беспилотные летательные комплексы, и Центр клеточных технологий, разработка и создание целого ряда фармацевтических препаратов.

Работаем над новым электромобилем.

Предполагаем, что в 2017, в год науки, у нас будет свой экспериментальный образец.

Полную версию интервью Владимира Гусакова смотрите в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» 25 декабря в 19.30.