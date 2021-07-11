«Пхала лісце ў рот, каб хоць не крычаць». Воспоминания белоруски о дне, когда фашисты сожгли её родную деревню вместе с жителями

Новости Беларуси. Мы снова вспоминаем эхо войны, листаем страницы нашей истории. На неделе в Волковысском районе звонили в колокола памяти. 7 июля 1943-го каратели сожгли деревню Шауличи – 366 жителей, из которых 120 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый маленький родился буквально за несколько дней до этих событий.

Таких вопросов, к сожалению, не становится меньше. Время только находит и предъявляет нам все новые и новые факты. Благо, и сегодня этот вопрос на контроле государства. Важно вспомнить все события и всех невинно убиенных, найти и наказать виновных, даже спустя столько лет. И главное – сделать все, чтобы этот ужас не повторился больше никогда. Пусть история новой Беларуси остается такой же чистой и светлой. А пока вспомним последнюю Купальскую ночь жителей деревни Шауличи.