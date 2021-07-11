Чтобы текст был понятен не только юристам. На что обращает внимание Конституционная комиссия

Новости Беларуси. Стало известно, что все предложения по поправкам в Конституцию (они поступали в Конституционную комиссию с конца марта) обсудят с Президентом после 1 августа. Об этом заявил Петр Миклашевич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Важный момент: нужно совместить юридическую чистоту Конституции и ясность языка, чтобы текст был понятен не только юристам, но и всем белорусам. Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон