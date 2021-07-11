Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи

Новости Беларуси. Мы снова вспоминаем эхо войны, листаем страницы нашей истории. На неделе в Волковысском районе звонили в колокола памяти. 7 июля 1943-го каратели сожгли деревню Шауличи – 366 жителей, из которых 120 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый маленький родился буквально за несколько дней до этих событий. Таких вопросов, к сожалению, не становится меньше. Время только находит и предъявляет нам все новые и новые факты. Благо, и сегодня этот вопрос на контроле государства. Важно вспомнить все события и всех невинно убиенных, найти и наказать виновных, даже спустя столько лет. И главное – сделать все, чтобы этот ужас не повторился больше никогда. Пусть история новой Беларуси остается такой же чистой и светлой. А пока вспомним последнюю Купальскую ночь жителей деревни Шауличи.

Жители деревни Шауличи – жизнь до осталась на пожелтевших фотокарточках в Волковысском музее. И память об их последней Купальской ночи. Деревня, уничтоженная и не возрожденная: на месте домов – обожженные углы-срубы с фамилиями семей, в местах расстрелов – памятники с дрожащим пламенем лампад, митинг-реквием на годовщину и слезы родственников. У Льва Михалевича всегда возле этого фундамента подкатывает ком к горлу.

Лев Михалевич, житель Волковыска:

Это моей матери сестра родная, моя тетка, муж, дочка. Чувство скорби и ненависть к проделанному немцами.

И в голове вновь звучит эхо истории. Великая Отечественная война, 1943 год. Волковысский район оккупирован фашистами. 6 июля неподалеку от деревни Шауличи партизаны убивают немецкого гауптмана, капитана Мазура. Нацисты решили, что за его жизнь расплатятся ни в чем не повинные жители самой крупной ближайшей деревни.

Галина Буро, корреспондент:

Купальская ночь 1943 года плавно растворялась в рассвете. Селяне собирались на утреннюю косьбу, но деревню Шауличи уже плотно, в три кольца, окружили гестаповцы и полицаи. Они подошли к первому дому и подожгли его, чтобы люди в панике повыбегали из своих жилищ на улицу.

Немцы прикладами автоматов поднимали с постелей и стариков, и детей, по спискам сверяли жителей. Случайных гостей выгоняли за оцепление. Все делали методично и хладнокровно, словно речь шла не о людях, а о каком-то товаре. Мужчин в один сарай, женщин с детьми в другой. Жителям объявили, что их будут казнить.

Николай Талюк, старший научный сотрудник Волковысского военно-исторического музея имени П.И. Багратиона:

Группу местных мужчин из Шауличей немцы заставили копать ямы. Выкопали две большие ямы. А потом стали выводить небольшими группами из боковой двери гумна людей, подводили к краю этих ям и стреляли в них. Люди падали в ямы друг на дружку. Некоторые были не убиты, еще шевелились, и немцы спрыгивали в эти ямы, докалывали людей, детей маленьких докалывали, которые были вместе с матерями, падали в эти ямы. И так около получаса – расстреливали из автоматов, пулеметов.

Из соседних деревень немцы пригнали жителей с телегами, которые по приказу вывозили ценные вещи, домашний скот и птицу. После чего каратели подожгли пустые дома. С ними горели и дворовые собаки, оставленные на привязи.

Николай Талюк:

О том, что деревню сожгли, немцы сообщили в Волковыске, они расклеили объявления. И знакомые, родственники, друзья убитых в Шауличах поспешили в эту деревню. Их не пускали туда несколько суток. Следующей ночью после убийства начался дождь. Он шел и следующий день, и следующую ночь, земля раскисла – эта черная обожженная земля. Можно сказать, что небеса плакали на месте этого жуткого злодеяния.

Нацисты убили 366 жителей деревни, из них 120 детей. Самый маленький родился накануне. После войны была проведена большая работа по определению точного списка погибших, но так и не выяснены личности нескольких останков маленьких детей.

А вот как выглядела выжженная деревня Шауличи в 1950 годы. Снимок сделан по заказу Волковысского музея.

Игорь Мацейко, председатель Волковысского районного совета ветеранов:

Погибли мирные жители. Ребенок, два года. Что он мог сделать фашистской Германии, какой за два дня нанести урон? Это ужасно. Почему каждый год собираются 7 июля здесь люди? И нужно, чтобы и дальше собирались? Чтобы этого никогда на нашей земле больше не было, не произошло.

После войны сотни белорусов стали сюда приезжать, возлагать цветы, а потому деревню к 70-летию Победы отстроили как мемориальный комплекс, чтобы каждый мог позвонить в колокол памяти.

Анна Петрович, жительница Волковыска:

Каждый год практически, с маленького мы ездим, они смотрят. Те годы они, конечно, не помнят. Но в этом году уже девочки наши постарше, поэтому у них впечатление очень большое. Страшно, конечно, представить, что в наше время такое может случиться, потому что все-таки четверо детей. Страшно. Не дай бог.