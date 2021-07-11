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Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи

11 июля 2021 17:12
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Новости Беларуси. Мы снова вспоминаем эхо войны, листаем страницы нашей истории. На неделе в Волковысском районе звонили в колокола памяти. 7 июля 1943-го каратели сожгли деревню Шауличи – 366 жителей, из которых 120 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый маленький родился буквально за несколько дней до этих событий.

Таких вопросов, к сожалению, не становится меньше. Время только находит и предъявляет нам все новые и новые факты. Благо, и сегодня этот вопрос на контроле государства. Важно вспомнить все события и всех невинно убиенных, найти и наказать виновных, даже спустя столько лет. И главное – сделать все, чтобы этот ужас не повторился больше никогда. Пусть история новой Беларуси остается такой же чистой и светлой. А пока вспомним последнюю Купальскую ночь жителей деревни Шауличи. 

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-1

Жители деревни Шауличи – жизнь до осталась на пожелтевших фотокарточках в Волковысском музее. И память об их последней Купальской ночи. Деревня, уничтоженная и не возрожденная: на месте домов – обожженные углы-срубы с фамилиями семей, в местах расстрелов – памятники с дрожащим пламенем лампад, митинг-реквием на годовщину и слезы родственников. У Льва Михалевича всегда возле этого фундамента подкатывает ком к горлу.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-3

Лев Михалевич, житель Волковыска:
Это моей матери сестра родная, моя тетка, муж, дочка. Чувство скорби и ненависть к проделанному немцами.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-5

И в голове вновь звучит эхо истории. Великая Отечественная война, 1943 год. Волковысский район оккупирован фашистами. 6 июля неподалеку от деревни Шауличи партизаны убивают немецкого гауптмана, капитана Мазура. Нацисты решили, что за его жизнь расплатятся ни в чем не повинные жители самой крупной ближайшей деревни.    

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-7

Галина Буро, корреспондент:
Купальская ночь 1943 года плавно растворялась в рассвете. Селяне собирались на утреннюю косьбу, но деревню Шауличи уже плотно, в три кольца, окружили гестаповцы и полицаи. Они подошли к первому дому и подожгли его, чтобы люди в панике повыбегали из своих жилищ на улицу.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-9

Немцы прикладами автоматов поднимали с постелей и стариков, и детей, по спискам сверяли жителей. Случайных гостей выгоняли за оцепление. Все делали методично и хладнокровно, словно речь шла не о людях, а о каком-то товаре. Мужчин в один сарай, женщин с детьми в другой. Жителям объявили, что их будут казнить.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-11

Николай Талюк, старший научный сотрудник Волковысского военно-исторического музея имени П.И. Багратиона:
Группу местных мужчин из Шауличей немцы заставили копать ямы. Выкопали две большие ямы. А потом стали выводить небольшими группами из боковой двери гумна людей, подводили к краю этих ям и стреляли в них. Люди падали в ямы друг на дружку. Некоторые были не убиты, еще шевелились, и немцы спрыгивали в эти ямы, докалывали людей, детей маленьких докалывали, которые были вместе с матерями, падали в эти ямы. И так около получаса – расстреливали из автоматов, пулеметов.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-13

Из соседних деревень немцы пригнали жителей с телегами, которые по приказу вывозили ценные вещи, домашний скот и птицу. После чего каратели подожгли пустые дома. С ними горели и дворовые собаки, оставленные на привязи.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-15

Николай Талюк:
О том, что деревню сожгли, немцы сообщили в Волковыске, они расклеили объявления. И знакомые, родственники, друзья убитых в Шауличах поспешили в эту деревню. Их не пускали туда несколько суток. Следующей ночью после убийства начался дождь. Он шел и следующий день, и следующую ночь, земля раскисла – эта черная обожженная земля. Можно сказать, что небеса плакали на месте этого жуткого злодеяния.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-17

Нацисты убили 366 жителей деревни, из них 120 детей. Самый маленький родился накануне. После войны была проведена большая работа по определению точного списка погибших, но так и не выяснены личности нескольких останков маленьких детей.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-19

А вот как выглядела выжженная деревня Шауличи в 1950 годы. Снимок сделан по заказу Волковысского музея.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-21

Игорь Мацейко, председатель Волковысского районного совета ветеранов:
Погибли мирные жители. Ребенок, два года. Что он мог сделать фашистской Германии, какой за два дня нанести урон? Это ужасно. Почему каждый год собираются 7 июля здесь люди? И нужно, чтобы и дальше собирались? Чтобы этого никогда на нашей земле больше не было, не произошло.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-23

После войны сотни белорусов стали сюда приезжать, возлагать цветы, а потому деревню к 70-летию Победы отстроили как мемориальный комплекс, чтобы каждый мог позвонить в колокол памяти.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-25

Анна Петрович, жительница Волковыска:
Каждый год практически, с маленького мы ездим, они смотрят. Те годы они, конечно, не помнят. Но в этом году уже девочки наши постарше, поэтому у них впечатление очень большое. Страшно, конечно, представить, что в наше время такое может случиться, потому что все-таки четверо детей. Страшно. Не дай бог.

Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи-27

Энергетическое место, театрализация – равнодушным здесь не остается никто. К мемориалу легли сотни цветов, словно те самые папараць-кветки, так и не найденные в ту Купальскую ночь погибшими жителями.

«Пхала лісце ў рот, каб хоць не крычаць». Воспоминания белоруски о дне, когда фашисты сожгли ее родную деревню вместе с жителями – читайте здесь.

# Великая Отечественная война # Галина Буро

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