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Почётный консул Беларуси в Тюменской области России поздравил белорусов с 9 Мая и рассказал военную историю своей семьи

07 мая 2015 18:37
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Новости Беларуси. Телемарафон «Наша Победа» — это масштабная акция телеканала СТВ, посвященная 70-летию Великой Победы.

К нашему марафону на протяжении всей недели присоединяются люди из самых разных уголков планеты. Сейчас у нас есть возможность выйти на прямую связь с Сибирью, где живут и трудятся, в том числе и наши земляки. Например, Почётный консул Беларуси в Тюменской области Владимир Шугля имеет белорусские корни, его родители жили в Беларуси. Владимир Федорович, хоть и живет в другой стране, но не теряет связь с Беларусью. Он обладатель медали и ордена «Франциска Скорины», и его имя внесено в энциклопедию «Хто ёсць хто сярод беларусаў свету».

# общество # Беларусь помнит # Владимир Шугля

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