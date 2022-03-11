Певец Леуш Любич: как развиваются проекты в Москве и почему жена не ревнует его к толпам поклонниц?

Этот незаурядный артист родился в Беларуси, добился серьезных успехов в Москве и умеет любить по-французски. Выпускник ГИТИСа, лауреат всероссийских и международных конкурсов, актер, режиссер и топ-вокалист недавно заглянул на родину с новыми проектами, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Какими, давайте узнаем.

Леуш Любич, артист эстрады, вокалист, актер:

Я приехал презентовать дуэтную композицию, она называется «Звезды», очень известные авторы. Мы написали эту композицию с Людмилой Тукан, заслуженной артисткой Молдовы, которая звучит на «Русском радио». Я считаю, это успех. Это здорово. Анна Сушкова, корреспондент:

А как ваши проекты развиваются в Москве? Что нового там? Насколько мы знаем, вы получили престижную премию. Расскажите немножко об этом. Леуш Любич:

Я сейчас готовлю новую сольную программу, которая будет называться «Магия любви». А то, что касается дальнейших творческих планов. Сейчас мы готовим постановку музыкального спектакля по произведению «Мельмот». Это будет очень интересный, неординарный музыкальный спектакль. Также мы готовим новый кинопроект, где у меня планируется главная роль. Слегка мистическая картина.

Анна Сушкова:

Вы в амплуа актера пробуете себя впервые? В такой крупной роли. Леуш Любич:

Что касается данной роли, да, впервые. И я буду не только актером в этой картине, но также состою в группке саунд-продюсеров и продюсеров. Где бы Леуш ни оказался – на сцене, театральных подмостках или съемочной площадке – он неизменно приковывает к себе взгляды. Талантливый, яркий и харизматичный – это все о нем. А еще по-весеннему цветочный и солнечный, ведь не зря в репертуаре исполнителя есть песня «Весномания».

Леуш Любич:

Ее написали Лариса Архипенко, Кирилл Кузьменко – это также известнейшие авторы. «Весномания» – весна зовет, идет, птички поют, ручейки стекают. Так как я родился в Беларуси, в Барановичах. Очень люблю свою Родину. Не получается часто приезжать сюда. Знаю, насколько белорусские женщины отдают много времени быту, детям, семье. Хочется как-то их порадовать, чтобы была лавина эмоций, они почувствовали предстоящий праздник, осознали. Отвлекитесь немножечко, порадуйтесь, потому что надо находить для себя любимых какой-то период времени, чтобы сделать красивую прическу, мейкап, маникюр, сходить в салон, приобрести новый лук, одежду, порадовать себя. Эта композиция очень энергичная, заводная. Женщины ее очень любят. Леуш Любич – знаток женской души. И все благодаря своей очаровательной супруге. Кстати, одна из его песен так и называется – «Моя жена».

Леуш Любич:

Благодаря тому, что артист, мужчина, отец двоих детей, супруг, понимаю, что такое женщина, какой к ней нужен подход, отношение, семья, быт. Хочется, чтобы многие мужчины, которые меня услышат сейчас, тоже порадовали свою супругу либо девушку, доставили ей удовольствие – маленький подарочек, тюльпанчики или, в конце концов, убрали бы в квартире, помыли посуду, приготовили, сводили в ресторан, отвезли супругу, чтобы она отвлеклась от всех этих бытовых проблем, в санаторий, просто на день поехать отдохнуть. Я хочу обратиться. Уважаемые мужчины, постарайтесь найти время для своей любимой женщины, девушки, жены, увезите ее куда-нибудь, хотя бы на сутки, отвлечься, отдохнуть вдвоем. Вот такое предпраздничное обращение ко всем мужчинам, которое, мы надеемся, не останется незамеченным. Ну а мы продолжим разговор о главной музе в жизни артиста.

Леуш Любич:

Это мой любимый человек, который переживает за мое творчество, знает, что у нас был очень большой интервал, перерыв. Мы восстанавливали детей, здоровье. Как каждый любимый человек, она желает и мечтает, чтобы у супруга все было прекрасно. Она принимает участие. Когда мы работали над композицией «По-французски», презентовали клип, она принимала участие в корректировке текста композиции. У нее очень хорошо получилось. Она подбирала очень красивые слова, чтобы это было тактично. Что ты хочешь? Я хочу сделать из этой композиции, чтобы она была лирическая, легкая, свободная, душевная. Начали с ней работать. Она мне очень много помогла. Она советует, подсказывает, но она самый жесткий критик после меня. Я никогда не доволен. Леуш Любич:

Мы ведь из Беларуси, у меня супруга из Барановичей. Может, это будет смешно. Мы познакомились в Москве, когда я приехал поступать в ГИТИС. И наши жизненные пути, столько лет идем вместе, воспитываем детей, живем в радости, счастье.

Поистине красивая история любви. Но известна ли этой паре ревность? Обсудить сложную тему нашего земляка пригласили в ток-шоу «Точки над i» на канале РТР-Беларусь. Леуш Любич:

Мне говорят: Леуш, неужели ваша супруга вас не ревнует? Я говорю: я не наблюдал таких моментов, чтобы она меня ревновала. Здесь она в большей степени переживает, нежели ревнует. Как так? Поклонницы, почитатели и так далее. Во-первых, когда даже задают такой вопрос. Были моменты, когда звонили, говорили неприятные вещи. Она говорит: вы знаете, мне некогда это слушать, я очень люблю, уважаю своего супруга, знаю, где мой супруг. Ведущие были очень удивлены, мол, такой паинька, добрячок. Я говорю: нет, в жизни бывают в разные моменты. Это ведь жизнь. Мы на этом учимся. Опять же, главное – умение услышать друг друга, понять. Если что-то не устраивает, сказать.