«Ёсць гумар у гэтай песні, ёсць яскравыя фарбы». Кому арт-группа «Беларусы» посвятила свою новую композицию?

К нам в город пришла весна, а вместе с ней все ближе и ближе главный праздник прекрасной половины. Это именно тот день в году, когда женщины на законных основаниях могут получать подарки и комплименты. И наша программа не смогла обойтись без сюрпризов – в преддверии 8 Марта мы отправились на репетицию арт-группы «Беларусы». Вокальный коллектив давно полюбился всей женской аудитории нашей страны, рассказали в программе « Минск и минчане » на СТВ. Уникальные голоса в сочетании с мужской харизмой не смогут никого оставить равнодушным.

Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы»:

Гэтая песня называецца «Будзь са мной», і мы хацелі прысвяціць 8 Сакавіка. Але тэхнічна мы не паспелі зрабіць мантаж. Таму ў хуткім часе яна выйдзе і на тэлебачанні, і на прасторах інтэрнэту, але словы гэтай песні мы жадаем сваім закаханым – быць побач з тымі, каму яны дарагія, побач з тымі, хто іх выбраў, каго выбралі яны. Ёсць гумар у гэтай песні, ёсць яскравыя фарбы, любоў да жыцця, да ўсяго жывога. Не толькі да жанчыны, але да ўсяго, да чаго дакранаецца чалавечае сэрца. Сёння менавіта любоў да жыцця, да свету актуальна, таму гэта не толькі прысвячэнне жанчыне, але прысвячэнне любові да ўсяго на зямлі. Палову кліпа мы спяваем. Палову мы як драматычныя акцёры, там таксама здымаюцца ў нас дзяўчаты. Розныя хлопцы, будуць знакамітыя твары, будзе Мінск, будзе наша ZENA, Зіна Купрыяновіч. Таксама будуць іншыя знакамітыя людзі. Хтосьці іх ведае з месц працы, хтосьці іх ведае па тэлебачанні, хтосьці ўспрыме проста як прыгожых дзяўчат, якія вельмі добра адыгралі свае ролі.