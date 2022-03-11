Нужно ли срочно запасаться продуктами питания? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. На этот раз тема эфира программы «Большой город» – реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Уже в это воскресенье, 13 марта, в 10:40. Не пропустите.

Это воскресное ток-шоу «Большой город». Мы, Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте! Чем будем сыты или стоп цены.

Есть момент волнения, мы это ощутили 24 февраля. Был повышен спрос на определенную группу товаров в наших торговых сетях, однако уже 26-27-го люди поняли, что товары все есть, они возобновляются. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос?

Пошел в магазин, закупился, полгода есть у меня, сижу спокойно на мешках, в жизни хорошо. Все, что нужно знать о продовольственных запасах столицы, о том, какие существуют инструменты для сдерживания существенного роста на социально значимую группу товаров.