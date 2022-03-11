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Нужно ли срочно запасаться продуктами питания? Анонс «Большого города»

11 марта 2022 15:06
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Новости Беларуси. На этот раз тема эфира программы «Большой город» – реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары.

Уже в это воскресенье, 13 марта, в 10:40. Не пропустите.

Нужно ли срочно запасаться продуктами питания? Анонс «Большого города»-1

Это воскресное ток-шоу «Большой город». Мы, Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте!

Чем будем сыты или стоп цены.

Нужно ли срочно запасаться продуктами питания? Анонс «Большого города»-4

Есть момент волнения, мы это ощутили 24 февраля. Был повышен спрос на определенную группу товаров в наших торговых сетях, однако уже 26-27-го люди поняли, что товары все есть, они возобновляются.

Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос?

Нужно ли срочно запасаться продуктами питания? Анонс «Большого города»-7

Пошел в магазин, закупился, полгода есть у меня, сижу спокойно на мешках, в жизни хорошо.

Все, что нужно знать о продовольственных запасах столицы, о том, какие существуют инструменты для сдерживания существенного роста на социально значимую группу товаров.

Нужно ли срочно запасаться продуктами питания? Анонс «Большого города»-10

Мы констатируем, что товар на полки выкладывается, поэтому мне больше кажется, что это фейковая информация, чтобы создать спрос на определенные виды товаров.

«Большой город» на страже роста цен и контроля дефицита. Расскажем легко о том, что важно.

Смотрите 13 марта в 10:40 ток-шоу о главных событиях Минска.

# Продукты питания # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Фотофакт

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