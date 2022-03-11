Нужно ли срочно запасаться продуктами питания? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. На этот раз тема эфира программы «Большой город» – реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары.
Уже в это воскресенье, 13 марта, в 10:40. Не пропустите.
Новости Беларуси. На этот раз тема эфира программы «Большой город» – реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары.
Уже в это воскресенье, 13 марта, в 10:40. Не пропустите.
Это воскресное ток-шоу «Большой город». Мы, Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте!
Чем будем сыты или стоп цены.
Есть момент волнения, мы это ощутили 24 февраля. Был повышен спрос на определенную группу товаров в наших торговых сетях, однако уже 26-27-го люди поняли, что товары все есть, они возобновляются.
Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос?
Пошел в магазин, закупился, полгода есть у меня, сижу спокойно на мешках, в жизни хорошо.
Все, что нужно знать о продовольственных запасах столицы, о том, какие существуют инструменты для сдерживания существенного роста на социально значимую группу товаров.
Мы констатируем, что товар на полки выкладывается, поэтому мне больше кажется, что это фейковая информация, чтобы создать спрос на определенные виды товаров.
«Большой город» на страже роста цен и контроля дефицита. Расскажем легко о том, что важно.
Смотрите 13 марта в 10:40 ток-шоу о главных событиях Минска.