Петровский: «В Украине должна быть совершенно новая политическая реальность»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле? Встреча министра обороны РФ с Лукашенко в Минске: какой подарок передал Президент России, чего ждать от совместных учений России и Беларуси и какой сигнал передан Западу? В эфире политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Если опираться на слова Александра Лукашенко, ключевая цель специальной военной операции – демилитаризации, денацификации чуть меньший уровень, главная цель – не дать поглотить наше пространство, забрать вот этому субъекту, вот этому вот коллективному глобалисту, либералу,

Петр Петровский, политолог:

Это означает, что желания «Коалиции желающих» (можно добавить, кроме войны и украинской собственности) и Трампа (его соглашение) – все эти потуги, желания должны быть отменены. В Украине должна быть совершенно новая политическая реальность. То есть это должна быть новая страна с антифашистским правительством, где должны быть пересмотрены общественно-политические различного рода отношения – от того, что интернационализм, дружба народов, многоязычие. Когда, извините, на этой неделе учительница румынского языка из какой-то школы пишет о том, что им запрещают уже на переменах, румынам, которые там всегда жили с незапамятных времен, в советское время учились на румынском, всегда учились на румынском, разговаривать по-румынски на переменах. Румынская школа… Маразм…