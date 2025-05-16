Прямой эфир

В Минске установят 600 детских игровых комплексов

16 мая 2025 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Год благоустройства в столице особое внимание уделяют дворовым территориям. Так, в Минске установят 600 детских игровых комплексов. Устаревшие площадки заменят на современные многофункциональные объекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцент также на качество дорог: запланирован ремонт пешеходных связей и проездов. Уже проведены работы по замене 20 тысяч квадратных метров асфальта. Выполняется как ямочный ремонт, так и полное обновление дорожного полотна. Также за год модернизируют более 700 контейнерных площадок. Кроме того, завершаются работы по ремонту наружных лестниц – отремонтировано 800 объектов. 

В Минске установят 600 детских игровых комплексов-2

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Эти работы будут завершаться до октября. Каждый имеет свой функционал. И, конечно, где-то уже будет ямочный ремонт завершаться 1 июля, фрезерование до 1 сентября, установка детского игрового оборудования до 1 июня. У каждого направления есть свои установленные сроки, но в целом мы завершим полностью работы по благоустройству до 1 октября текущего года. 

Комплексно в столице преобразятся более 200 дворовых территорий. Помимо ремонтных работ, внимание уделят и эстетике, запланировано масштабное озеленение. После реализации всех мероприятий основной задачей будет поддержание созданной инфраструктуры в надлежащем состоянии.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # Марина Толстик # Год благоустройства

Другие новости рубрики

Все новости
Депутаты Мингорсовета посетили детский дом семейного типа во Фрунзенском районе
16 мая 2025 19:32

Депутаты Мингорсовета посетили детский дом семейного типа во Фрунзенском районе

Реальный срок вместо лёгкого заработка! Что грозит за продажу реквизитов банковских карт?
16 мая 2025 19:10

Реальный срок вместо лёгкого заработка! Что грозит за продажу реквизитов банковских карт?

Правда и память о Великой Победе – международную конференцию под эгидой «Белой Руси» провели в Минске
16 мая 2025 19:04

Правда и память о Великой Победе – международную конференцию под эгидой «Белой Руси» провели в Минске