В Год благоустройства в столице особое внимание уделяют дворовым территориям. Так, в Минске установят 600 детских игровых комплексов. Устаревшие площадки заменят на современные многофункциональные объекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцент также на качество дорог: запланирован ремонт пешеходных связей и проездов. Уже проведены работы по замене 20 тысяч квадратных метров асфальта. Выполняется как ямочный ремонт, так и полное обновление дорожного полотна. Также за год модернизируют более 700 контейнерных площадок. Кроме того, завершаются работы по ремонту наружных лестниц – отремонтировано 800 объектов.