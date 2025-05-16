В Год благоустройства в столице особое внимание уделяют дворовым территориям. Так, в Минске установят 600 детских игровых комплексов. Устаревшие площадки заменят на современные многофункциональные объекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Акцент также на качество дорог: запланирован ремонт пешеходных связей и проездов. Уже проведены работы по замене 20 тысяч квадратных метров асфальта. Выполняется как ямочный ремонт, так и полное обновление дорожного полотна. Также за год модернизируют более 700 контейнерных площадок. Кроме того, завершаются работы по ремонту наружных лестниц – отремонтировано 800 объектов.
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Эти работы будут завершаться до октября. Каждый имеет свой функционал. И, конечно, где-то уже будет ямочный ремонт завершаться 1 июля, фрезерование до 1 сентября, установка детского игрового оборудования до 1 июня. У каждого направления есть свои установленные сроки, но в целом мы завершим полностью работы по благоустройству до 1 октября текущего года.
Комплексно в столице преобразятся более 200 дворовых территорий. Помимо ремонтных работ, внимание уделят и эстетике, запланировано масштабное озеленение. После реализации всех мероприятий основной задачей будет поддержание созданной инфраструктуры в надлежащем состоянии.