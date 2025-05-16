Петровский: украинцам нужно пересмотреть формат своей делегации на переговорах с Россией

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле? Встреча министра обороны РФ с Лукашенко в Минске: какой подарок передал Президент России, чего ждать от совместных учений России и Беларуси и какой сигнал передан Западу? В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Я вообще удивляюсь, зачем с ними вести переговоры, если уже так говорится. Вот моя позиция. Я даже Зеленского с Гитлером сравнить не буду, потому что кишка тонка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сардельку с пальцем. Гитлер – это мегазлодей, а это...

Петр Петровский:

А это получается у нас какой-то коллаборационист Бандера. Вот его надо сравнивать с этим. Получается. Я просто, Григорий, к чему? К тому, что на самом-то деле я бы на месте украинцев менял бы весь формат. Формат чего? Формат украинской делегации. Кто должен быть от украинской делегации? Не должно быть никого сопряженного с офисом президента. Это должны быть Конституционный трибунал,

Потому что более-менее независимы в этой тоталитарной ситуации киевского режима, бандеровщина, что там есть у власти. Давайте вспомним, кто подписывал соглашение о капитуляции...

Ну это же понятно. Генералы могут быть с фронта. Вот о ком мы должны говорить. Готова ли сегодняшняя делегация и вообще вот этот клоун что-то подписывать? Он является марионеткой так называемой «Коалиции желающих»…