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Петровский: украинцам нужно пересмотреть формат своей делегации на переговорах с Россией

16 мая 2025 19:36
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле? Встреча министра обороны РФ с Лукашенко в Минске: какой подарок передал Президент России, чего ждать от совместных учений России и Беларуси и какой сигнал передан Западу? В эфире политолог Петр Петровский.

Петровский: украинцам нужно пересмотреть формат своей делегации на переговорах с Россией-2

Петр Петровский, политолог:
Я вообще удивляюсь, зачем с ними вести переговоры, если уже так говорится. Вот моя позиция. Я даже Зеленского с Гитлером сравнить не буду, потому что кишка тонка.

Григорий Азаренок, СТВ:
Сардельку с пальцем. Гитлер – это мегазлодей, а это...

Петр Петровский:
А это получается у нас какой-то коллаборационист Бандера. Вот его надо сравнивать с этим. Получается. Я просто, Григорий, к чему? К тому, что на самом-то деле я бы на месте украинцев менял бы весь формат. Формат чего? Формат украинской делегации. Кто должен быть от украинской делегации? Не должно быть никого сопряженного с офисом президента. Это должны быть Конституционный трибунал,

Потому что более-менее независимы в этой тоталитарной ситуации киевского режима, бандеровщина, что там есть у власти. Давайте вспомним, кто подписывал соглашение о капитуляции...

Ну это же понятно. Генералы могут быть с фронта. Вот о ком мы должны говорить. Готова ли сегодняшняя делегация и вообще вот этот клоун что-то подписывать? Он является марионеткой так называемой «Коалиции желающих»…

Петровский: украинцам нужно пересмотреть формат своей делегации на переговорах с Россией-4

Григорий Азаренок:
По хлебалу...

Петр Петровский:
Нет, она именно «Коалиция желающих войны». Если он является их марионеткой, значит, он является провокатором на переговорах, и его надо убрать. Мне кажется, в этой ситуации нам надо максимально доводить до мирового сообщества позицию, что вот этих лиц надо убрать.

# Международная политика # Петр Петровский # Григорий Азаренок

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