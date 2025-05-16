Депутаты Мингорсовета посетили детский дом семейного типа во Фрунзенском районе

Это не первый такой визит. Народные избранники регулярно оказывают помощь детям и маме-воспитателю Любови Клещукевич. Ребята получили в подарок три велосипеда и два самоката. Сейчас в детском доме семейного типа воспитываются 10 детей. Самой младшей – девочке Василисе – всего два месяца. Любовь Клещукевич в 2007 году поняла, что быть мамой – это ее призвание. За 20 лет работы она стала родным человеком для более 70 ребят.

Оксана Якубовская, директор гимназии № 33 Минска, председатель Фрунзенского отделения Белорусской партии «Белая Русь»: Мы уже несколько раз поддерживаем эту семью. И когда мы обратились к маме, спросили, что нужно деткам в преддверии лета, конечно же, это были велосипеды, самокаты. Поэтому, зная вот эту семью, уже знакома с ними, деток много, они разного возраста, хотелось подарить радость всем.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В городе всего насчитывается 24 детских дома семейного типа. Принцип их работы такой, когда в семью к папе и маме, которые работают в управлении по образованию района, передают детишек, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Это не просто родственные связи, это уже позыв, посыл души такой, когда эти детские дома семейного типа принимают абсолютно разных детей разных возрастов. И в последующем уже органы опеки принимают решение либо усыновления в соответствии с процедурой, которая предусмотрена законодательством, передачу в другую семью и так далее.

В столице функционирует 24 детских дома семейного типа. И депутаты Мингорсовета планируют посетить каждый из них и поздравить с Днем семьи.

