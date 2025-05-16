Петровский о минировании Литвой границы: их цель – накачать общество страхом, создать образ врага

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле? Встреча министра обороны РФ с Лукашенко в Минске: какой подарок передал Президент России, чего ждать от совместных учений России и Беларуси и какой сигнал передан Западу? В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог: Говорят, есть приятное, есть полезное. Знаешь, что полезное? Накачать общество страхом. Создать образ врага. Понимаешь, ты утром просыпаешься, и из всех утюгов говорят: белорусы, русские сейчас нападут. Дальше какие-то мигранты лезут. Дальше – гибридная война. Дальше – орда, варвары, прочее. И вот нагнетание, нагнетание. А что мы знаем из геббельсовского принципа?

Сегодня это ложь, завтра это мнение, послезавтра это истина. И вот они, капая, капая в одну точечку по мозгам своих граждан, именно и создают образ врага, образ страха, неуверенности, переводя внимание собственных граждан от собственных проблем, проблем с экономикой, проблем с социальным развитием своих обществ, я говорю, прежде всего, о Прибалтике и Польше, на образ врага. Вы знаете, почему? Потому что там Науседа плохой президент. Он никакой. Он не президент вообще. Наместник какой-то местный. Несмотря на реальные возможности интеллектуальные Науседы и управленческие, а в связи с тем, что, видите ли, вот такие гады образовались – варвары на востоке, и они мешают, мешают развиваться, они хотят напасть, они хотят съесть, они хотят изнасиловать. Как два миллиона немок изнасиловали в Берлине?

Григорий Азаренок:

200 миллионов.

Петр Петровский:

Вот и все. То есть это перевод стрелок, как у нас в народе называется. И это происходит в Литве, в Польше. Для чего? Для того чтобы не нести ответственность местному политическому классу, умыть руки от собственных провалов и еще принудить население голосовать за тех, кому надо на Западе. Вот и вся демократия.