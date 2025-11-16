Прямой эфир

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске планируют продлить по 7 декабря

16 ноября 2025 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аграрное изобилие встречало посетителей воскресной сельскохозяйственной ярмарки. Производители со всех уголков страны (от небольших фермерских хозяйств до крупных предприятий) представили свою продукцию на площадке у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске планируют продлить по 7 декабря-2

Рядом с торговыми рядами с овощами и фруктами живая рыба, мед, саженцы. Посетители признаются, что купить все необходимое можно по приятной цене. Наибольшим спросом пользуются картофель, капуста, яблоки.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске планируют продлить по 7 декабря-4

Яблоки, груши, клюква. Приходим сюда, потому что живем близко. Каждые выходные приходим.

К некоторым конкретно хожу. Уже знаю продукт этого человека и хожу.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске планируют продлить по 7 декабря-6

Каждую неделю по выходным – на ярмарках. Сам из Жодино. Учусь в Минске, по выходным работаю, подрабатываю, помогаю знакомым. Продаем яблочки. Берут «глостер», потому что он дешевый и сердитый. Он сладкий и за 2 рубля 50 копеек за килограмм.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске планируют продлить по 7 декабря-8

На ярмарку пришел, потому что тут огромный выбор. Решил купить, как всегда, чего нет в сезоне и сейчас заканчивается. Это огурцы, помидоры, для дочки мандаринки свежие.

Сельскохозяйственные ярмарки в Минске планируют продлить по 7 декабря-10

Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить каждые выходные. При благоприятной погоде – вплоть по 7 декабря. Кроме того, для удобства жителей по всему городу определено около 100 постоянных локаций, где купить натуральную продукцию можно ежедневно.

# Ярмарки в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Миссия МАГАТЭ положительно оценила подготовку кадров в сфере радиационной безопасности в Беларуси
16 ноября 2025 11:03

Миссия МАГАТЭ положительно оценила подготовку кадров в сфере радиационной безопасности в Беларуси

Церковь Святого Александра Невского открыли под Минском
16 ноября 2025 10:50

Церковь Святого Александра Невского открыли под Минском

Как влияют детские травмы на человека и почему депрессию нельзя недооценивать? Большой разговор с Юлией Каминской
16 ноября 2025 08:35

Как влияют детские травмы на человека и почему депрессию нельзя недооценивать? Большой разговор с Юлией Каминской