Сельскохозяйственные ярмарки в Минске планируют продлить по 7 декабря

Аграрное изобилие встречало посетителей воскресной сельскохозяйственной ярмарки. Производители со всех уголков страны (от небольших фермерских хозяйств до крупных предприятий) представили свою продукцию на площадке у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядом с торговыми рядами с овощами и фруктами живая рыба, мед, саженцы. Посетители признаются, что купить все необходимое можно по приятной цене. Наибольшим спросом пользуются картофель, капуста, яблоки.

Яблоки, груши, клюква. Приходим сюда, потому что живем близко. Каждые выходные приходим. К некоторым конкретно хожу. Уже знаю продукт этого человека и хожу.

Каждую неделю по выходным – на ярмарках. Сам из Жодино. Учусь в Минске, по выходным работаю, подрабатываю, помогаю знакомым. Продаем яблочки. Берут «глостер», потому что он дешевый и сердитый. Он сладкий и за 2 рубля 50 копеек за килограмм.

На ярмарку пришел, потому что тут огромный выбор. Решил купить, как всегда, чего нет в сезоне и сейчас заканчивается. Это огурцы, помидоры, для дочки мандаринки свежие.