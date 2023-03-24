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Петришенко: в Беларуси активизировался внутренний туризм

24 марта 2023 11:53
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Новости Беларуси. В Беларуси активизировался внутренний туризм. Об этом рассказал заместитель премьер-министра на заседании межведомственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествия по стране актуальны вне зависимости от сезона, однако с приходом теплой ясной погоды белорусы чаще отправляются в поездки. Развиваются самые разные направления, в том числе промышленный, оздоровительный, медицинский, образовательный туризм.  

Петришенко: в Беларуси активизировался внутренний туризм-1

Сейчас основной акцент делают на регионы. В каждом районе создана координирующая структура. Реализуются новые программы, которые позволят привлечь еще больше путешественников, в том числе из дружественных нам государств: Китая, России, Узбекистана и других стран СНГ.  

Беларуси есть что показать гостям: в 2022 году список историко-культурных ценностей пополнился 15 новыми объектами наследия. Всего в перечне более 5 000 пунктов. Расширена и тематика экскурсий для учащихся школ и колледжей. При составлении программ особое внимание стараются уделить гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи.  

Петришенко: в Беларуси активизировался внутренний туризм-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Активно развиваем новые форматы и сосредотачиваемся на патриотическом туризме. Те выставки, которые мы сейчас развернули, их более 315, вместе с Генпрокуратурой отображаем информацию и доводим о геноциде белорусского народа. Это очень востребовано, особенно среди молодежи.  

Петришенко: в Беларуси активизировался внутренний туризм-7

Большим спросом пользуется также оздоровительный и медицинский туризм. В 2023 году белорусские здравницы заполнены на 90 %.  

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# Туризм # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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