Петришенко: в Беларуси активизировался внутренний туризм

Новости Беларуси. В Беларуси активизировался внутренний туризм. Об этом рассказал заместитель премьер-министра на заседании межведомственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествия по стране актуальны вне зависимости от сезона, однако с приходом теплой ясной погоды белорусы чаще отправляются в поездки. Развиваются самые разные направления, в том числе промышленный, оздоровительный, медицинский, образовательный туризм.

Сейчас основной акцент делают на регионы. В каждом районе создана координирующая структура. Реализуются новые программы, которые позволят привлечь еще больше путешественников, в том числе из дружественных нам государств: Китая, России, Узбекистана и других стран СНГ.

Беларуси есть что показать гостям: в 2022 году список историко-культурных ценностей пополнился 15 новыми объектами наследия. Всего в перечне более 5 000 пунктов. Расширена и тематика экскурсий для учащихся школ и колледжей. При составлении программ особое внимание стараются уделить гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи.