«Волнения нет, готовилась весь год». Вот о чём говорят белорусские школьники перед сдачей второго ЦЭ
Новости Беларуси. 11-классники 21 мая будут сдавать второй централизованный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжительность экзамена разная, зависит от предмета. За происходящим следят сотрудники Госконтроля.
По опыту предыдущего воскресенья, тогда сдавали русский и белорусский языки, серьезных нарушений выявлено не было. Да и сами школьники понимают, что в случае чего вторая попытка набрать заветные баллы у них появится лишь через год.
– Волнение присутствует, сильно волнуюсь. Сдаю английский, надеюсь, что все получится.
– У меня волнения нет, сдаю обществоведение, готовилась весь год, прорешала почти весь сборник. Может, на 100 не напишу, но на 99 будет.
Я считаю, что полностью готов. Сдам как минимум на 50-60 баллов. Я уже был на экзаменах, знаю, как это происходит. Уверен, что сдам «общество».
В Министерстве образования сегодня развернут оперативный штаб, куда будет стекаться информация из всех 144 пунктов сдачи экзамена.
ЦЭ по математике 21 мая будут сдавать 20 580 человек. Подробности.