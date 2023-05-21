«Волнения нет, готовилась весь год». Вот о чём говорят белорусские школьники перед сдачей второго ЦЭ

Новости Беларуси. 11-классники 21 мая будут сдавать второй централизованный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжительность экзамена разная, зависит от предмета. За происходящим следят сотрудники Госконтроля.

По опыту предыдущего воскресенья, тогда сдавали русский и белорусский языки, серьезных нарушений выявлено не было. Да и сами школьники понимают, что в случае чего вторая попытка набрать заветные баллы у них появится лишь через год.