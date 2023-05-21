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«Волнения нет, готовилась весь год». Вот о чём говорят белорусские школьники перед сдачей второго ЦЭ

21 мая 2023 07:55
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Новости Беларуси. 11-классники 21 мая будут сдавать второй централизованный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжительность экзамена разная, зависит от предмета. За происходящим следят сотрудники Госконтроля.  

По опыту предыдущего воскресенья, тогда сдавали русский и белорусский языки, серьезных нарушений выявлено не было. Да и сами школьники понимают, что в случае чего вторая попытка набрать заветные баллы у них появится лишь через год.  

«Волнения нет, готовилась весь год». Вот о чём говорят белорусские школьники перед сдачей второго ЦЭ-1

Волнение присутствует, сильно волнуюсь. Сдаю английский, надеюсь, что все получится.
– У меня волнения нет, сдаю обществоведение, готовилась весь год, прорешала почти весь сборник. Может, на 100 не напишу, но на 99 будет.  

«Волнения нет, готовилась весь год». Вот о чём говорят белорусские школьники перед сдачей второго ЦЭ-4

Я считаю, что полностью готов. Сдам как минимум на 50-60 баллов. Я уже был на экзаменах, знаю, как это происходит. Уверен, что сдам «общество».  

«Волнения нет, готовилась весь год». Вот о чём говорят белорусские школьники перед сдачей второго ЦЭ-7

В Министерстве образования сегодня развернут оперативный штаб, куда будет стекаться информация из всех 144 пунктов сдачи экзамена.  

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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