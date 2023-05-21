«Для нас это событие очень важное». Более сотни подростков Могилёва поучаствовали в велопробеге «Колёса истории»

Новости Беларуси. Более сотни подростков Могилева целый день крутили колеса истории. Они приняли участие в велопробеге, маршрут которого составил 22 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы дойти до финиша, нужны были не только физические силы, но и знания по истории. Несколько остановок на пути (одна из которых – аэроклуб местного ДОСААФа) стали дополнительными испытаниями.

«Авиа-Спринт» – это не только задания на логическое мышление, но и возможность узнать, чем славится наша авиация. Среди практических навыков – научиться складывать парашют. Во время велопробега ребята посетили места боев во время обороны Могилева 1941 года, а также памятник бойцам батальона милиции капитана Владимирова в деревне Гаи Могилевского района.

Павел Юркевич, участник велопробега «Колеса истории»:

Для нас это событие очень важное, потому что, во-первых, нам рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, о том, как погибали наши прадедушки, прабабушки, как они воевали. А велопробег – еще и хороший способ заняться спортом.

Виталий Артемчик, представитель организационного комитета велопробега «Колеса истории»:

С одной стороны, это люди, которые не сидят только около компьютера, с другой стороны, это люди, у которых есть интерес к истории, и люди, которые способны работать в команде. То есть это та основа, которая может содействовать развитию лидерских качеств.

София Петрова, участница велопробега «Колеса истории»:

Настроение прекрасное, мероприятие мне тоже очень понравилось. 22 километра для меня дистанция не очень большая.