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«Для нас это событие очень важное». Более сотни подростков Могилёва поучаствовали в велопробеге «Колёса истории»

21 мая 2023 08:25
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Новости Беларуси. Более сотни подростков Могилева целый день крутили колеса истории. Они приняли участие в велопробеге, маршрут которого составил 22 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы дойти до финиша, нужны были не только физические силы, но и знания по истории. Несколько остановок на пути (одна из которых – аэроклуб местного ДОСААФа) стали дополнительными испытаниями.  

«Для нас это событие очень важное». Более сотни подростков Могилёва поучаствовали в велопробеге «Колёса истории»-1

«Авиа-Спринт» – это не только задания на логическое мышление, но и возможность узнать, чем славится наша авиация. Среди практических навыков – научиться складывать парашют. Во время велопробега ребята посетили места боев во время обороны Могилева 1941 года, а также памятник бойцам батальона милиции капитана Владимирова в деревне Гаи Могилевского района.  

«Для нас это событие очень важное». Более сотни подростков Могилёва поучаствовали в велопробеге «Колёса истории»-4

Павел Юркевич, участник велопробега «Колеса истории»:
Для нас это событие очень важное, потому что, во-первых, нам рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, о том, как погибали наши прадедушки, прабабушки, как они воевали. А велопробег – еще и хороший способ заняться спортом.  

«Для нас это событие очень важное». Более сотни подростков Могилёва поучаствовали в велопробеге «Колёса истории»-7

Виталий Артемчик, представитель организационного комитета велопробега «Колеса истории»:
С одной стороны, это люди, которые не сидят только около компьютера, с другой стороны, это люди, у которых есть интерес к истории, и люди, которые способны работать в команде. То есть это та основа, которая может содействовать развитию лидерских качеств.  

«Для нас это событие очень важное». Более сотни подростков Могилёва поучаствовали в велопробеге «Колёса истории»-10

София Петрова, участница велопробега «Колеса истории»:
Настроение прекрасное, мероприятие мне тоже очень понравилось. 22 километра для меня дистанция не очень большая.  

«Для нас это событие очень важное». Более сотни подростков Могилёва поучаствовали в велопробеге «Колёса истории»-13

Александр Денисов, участник велопробега «Колеса истории»:
Интересные задания. Мы прекрасно провели время, вкусно покушали в дружественной обстановке.  

Патриотический велопробег по задумке организаторов должен сплотить молодежь и привлечь ее к спортивно-оздоровительному туризму.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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