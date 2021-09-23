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«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале

23 сентября 2021 18:40
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Новости Беларуси. Тем временем медики наращивают темпы иммунизации. Появляется все больше выездных прививочных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале-1

Например, привиться от коронавирусной инфекции можно теперь и на центральном железнодорожном вокзале Могилева.  

«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале-4

Это уже третий выездной прививочный пункт в городе. Остальные два расположились в крупных торговых центрах.  

«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале-7

На вокзале прививочный стационар разместился в медпункте. Он оснащен всем необходимым для того, чтобы врач смог провести осмотр пациента перед вакцинацией.  

«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале-10

Александр Вальков, житель Могилева:
Шел мимо, увидел возле вокзала баннеры с рекомендациями, советами вакцинироваться. Зашел вот и попал сюда. И всем советую вакцинироваться, чтобы и себя, и окружающих защитить от этого коварного заболевания.  

«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале-13

Татьяна Малутина, главный врач Могилевской поликлиники № 12:
Мы долго думали, как приблизить вакцинацию к людям, которые боятся посещать поликлинику с учетом сложившейся коронавирусной инфекции. Обсудив вопрос с администрацией железной дороги, решили попробовать на медицинском пункте вокзала организовать данный пункт вакцинации. Для начала мы изучили пассажиропоток и пришли к мнению, что его нужно попробовать организовать, вот мы организовали с 14:00 до 17:00.  

«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале-16

Прививочный пункт работает по будням. За два дня его услугами воспользовались 20 человек.  

«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале-19

Такую цифру медики считают хорошим стартом, но надеются, что с каждым днем она будет расти. Параллельно медперсонал ведет большую информационную кампанию.  

«Шёл мимо, увидел возле вокзала баннеры». В Могилёве вакцинируются от коронавируса на вокзале-22

О важности вакцинации от коронавирусной инфекции можно узнать из листовок, которые предлагают пассажирам во время приобретения билетов.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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