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«Если растут цены, то должны расти доходы гражданина». Как профсоюзы следят за необоснованным подорожанием товаров?

15 декабря 2021 19:31
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Новости Беларуси. В Беларуси с 15 декабря усилят контроль за ценами на социально значимые товары первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 29 позиций продуктов и 50 лекарственных средств. Это касается перечня, на который отменено жесткое регулирование цен.  

«Если растут цены, то должны расти доходы гражданина». Как профсоюзы следят за необоснованным подорожанием товаров?-1

В фокусе особого внимания профсоюзов, экспертов МАРТ и Комитета госконтроля – стоимость муки, перловки, хлеба, сахара, мяса, некоторых молочных продуктов, а также фруктов и овощей.  

«Если растут цены, то должны расти доходы гражданина». Как профсоюзы следят за необоснованным подорожанием товаров?-4

В правительстве скорректировали список социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством посредством нового постановления.  

«Если растут цены, то должны расти доходы гражданина». Как профсоюзы следят за необоснованным подорожанием товаров?-7

Галина Зверко, председатель Советского районного объединения организаций профсоюзов:  
Два раза в месяц мы проводим профсоюзный мониторинг цен. Естественно, когда ты приходишь в магазин, обращаешь внимание на все товары. Сегодня мы озабочены тем, что в связи с новым вступившим постановлением цены отпущены и исключены из социально значимых товаров, такие, как колбасные изделия, рыба, некоторые категории круп. Нам хочется в преддверии Нового года, чтобы цены не росли. И мы, как обращали, так и будем обращать на это внимание.  

«Если растут цены, то должны расти доходы гражданина». Как профсоюзы следят за необоснованным подорожанием товаров?-10

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:  
На совместном заседании межведомственной рабочей группы, совместно с Комитетом государственного контроля, Министерством антимонопольного регулирования принято решение, что мы будем проводить совместные рейды в составе рабочих групп, мониторить данные товарные позиции для того, чтобы не допустить необоснованного спекулятивного роста цен. Позиция профсоюзов по данному вопросу последовательна. То есть мы говорим о том, что если растут цены, то, безусловно, должны расти доходы гражданина.  

«Если растут цены, то должны расти доходы гражданина». Как профсоюзы следят за необоснованным подорожанием товаров?-13

Фиксированный прайс не распространяется на биржевые торги и госзакупки.  

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Владимир Поздняков # Галина Зверко # Фотофакт

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