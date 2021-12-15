«Если растут цены, то должны расти доходы гражданина». Как профсоюзы следят за необоснованным подорожанием товаров?

Новости Беларуси. В Беларуси с 15 декабря усилят контроль за ценами на социально значимые товары первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 29 позиций продуктов и 50 лекарственных средств. Это касается перечня, на который отменено жесткое регулирование цен.

В фокусе особого внимания профсоюзов, экспертов МАРТ и Комитета госконтроля – стоимость муки, перловки, хлеба, сахара, мяса, некоторых молочных продуктов, а также фруктов и овощей.

В правительстве скорректировали список социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством посредством нового постановления.

Галина Зверко, председатель Советского районного объединения организаций профсоюзов:

Два раза в месяц мы проводим профсоюзный мониторинг цен. Естественно, когда ты приходишь в магазин, обращаешь внимание на все товары. Сегодня мы озабочены тем, что в связи с новым вступившим постановлением цены отпущены и исключены из социально значимых товаров, такие, как колбасные изделия, рыба, некоторые категории круп. Нам хочется в преддверии Нового года, чтобы цены не росли. И мы, как обращали, так и будем обращать на это внимание.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

На совместном заседании межведомственной рабочей группы, совместно с Комитетом государственного контроля, Министерством антимонопольного регулирования принято решение, что мы будем проводить совместные рейды в составе рабочих групп, мониторить данные товарные позиции для того, чтобы не допустить необоснованного спекулятивного роста цен. Позиция профсоюзов по данному вопросу последовательна. То есть мы говорим о том, что если растут цены, то, безусловно, должны расти доходы гражданина.