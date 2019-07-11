Ночью в 3 раза дешевле. Объясняем, как работает новый тариф на электричество

В Беларуси с 1 июля постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 442 введена дополнительная дифференциация тарифов на электроэнергию. Ее стоимость теперь зависит от времени суток, когда она расходовалась.

До данного постановления белорусы платили за электроэнергию по единому тарифу вне зависимости от времени суток?

Виктор Житкевич, начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго»:

Не совсем. С 2006 года у нас уже существовала одна тарифная система, которая продолжает существовать, дифференцированная по временным периодам. Но там было установлено два периода: с 17 до 22 часов была дорогая электроэнергия, а с 22 часов 17 часов следующего дня в выходные и праздничные дни электроэнергия стоила меньше.

В дополнение к этой системе с 1 июля введена дополнительная трёхзонная дифференциация тарифов на электрическую энергию.