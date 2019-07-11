Ночью в 3 раза дешевле. Объясняем, как работает новый тариф на электричество

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» – Виктор Житкевич.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» – Виктор Житкевич.
В Беларуси с 1 июля постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 442 введена дополнительная дифференциация тарифов на электроэнергию. Ее стоимость теперь зависит от времени суток, когда она расходовалась.
До данного постановления белорусы платили за электроэнергию по единому тарифу вне зависимости от времени суток?
Виктор Житкевич, начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго»:
Не совсем. С 2006 года у нас уже существовала одна тарифная система, которая продолжает существовать, дифференцированная по временным периодам. Но там было установлено два периода: с 17 до 22 часов была дорогая электроэнергия, а с 22 часов 17 часов следующего дня в выходные и праздничные дни электроэнергия стоила меньше.
В дополнение к этой системе с 1 июля введена дополнительная трёхзонная дифференциация тарифов на электрическую энергию.
В какое время самая дешевая электроэнергия?
Виктор Житкевич:
Самая дешевая электрическая энергия для населения по этой тарифной системе с 23 часов до 6 утра.
Дифференцируется ли тарифная система в зависимости от вида помещения: квартира, частный дом?
Виктор Житкевич:
Нет, не дифференцируется. Но в зависимости от наличия плиты электрической или газовой есть различия. Если у человека квартира, дом с электроплитой, он платит на 15% меньше, чем тот человек, который готовит пищу на газовой плите.
Какова обстановка в мире с тарифными планами на электроэнергию?
Виктор Житкевич:
В мире очень много тарифных планов. И потребители имеют право выбрать любого поставщика, у которого в данный период времени электрическая энергия стоит дешевле. Например, во Франции меняются тарифы каждые полчаса.
Для чего придуманы такие выгодные ночные тарифы: чтобы равномерно распределить потребление электроэнергии?
Виктор Житкевич:
Все верно. Есть такое понятие, как суточный график энергосистемы. Его форма имеет два ярко выраженных пика – утренний пик формируют наши предприятия, когда приходит на работу человек и начинает включать оборудование. Это пик с 8 до 11 часов. А вечером с 17 до 23 часов – этот пик вечерний формируем мы с вами. Энергосистема вынуждена включать работу дополнительно электрогенерирующего оборудования. А это по экономике не очень хорошо. Чтобы выравнять этот суточный график нагрузки в вечерний пик, и введена эта система дифференциации.
Это не директивный переход, мы не заставляем никого переходить на эту систему. Это добровольное решение человека. Если человек может подстроиться под это время, использовать электроэнергию меньше с 17 до 23, он получит реальную экономию.
Смогут ли установленные на данный момент электросчетчики учитывать временной новый фактор или необходимо ставить новые?
Виктор Житкевич:
Сегодня, к сожалению, в республике используются индукционные счетчики механические и электронные. Механический счетчик не позволяет учитывать зоны суток. Но электронные счетчики, которые мы сегодня применяем повсеместно в Республике Беларусь, позволяют.
В 2016 году ГПО «Белэнерго» приняло программу по модернизации средств расчета электрической энергии, где мы взяли на себя обязательства за свои средства до 23 года поменять все индукционные счетчики на электронные. На сегодня программа выполнена наполовину. У нас в республике порядка 4,6 млн счетчиков электрической энергии, из которых 50% уже электронные. Которые позволят перейти на любую тарифную систему.
Есть такие счетчики, в которых установлен индукционный аппарат и электронный. Такой вид позволяет перейти на новый тарифный план?
Виктор Житкевич:
Нет.
Два пути решения этой проблемы. Первый путь – это дождаться, когда все-таки за свой счет энергоснабжающая организация заменит этот счетчик. Либо второй путь – пойти в магазин и купить тот счетчик, который есть в государственном реестре средств измерений. Стоит он порядка 80-100 рублей сегодня. Написать соответствующее заявление в энергоснабжающую организацию.
Самому ставить нельзя ни в коем случае, потому что, чтобы поменять старый счетчик, его нужно распломбировать. А это должен делать специалист энергосбыта, потому что это коммерческий прибор учета. За срыв пломбы есть административная ответственность, плюс ущерб насчитают.