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«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости

11 июля 2019 08:21
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Новости Беларуси. Конкурсанты «Славянского базара» посетили главный символ белорусской государственности – Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-1

Первым делом гостям показали самый большой зал – торжественных церемоний. Не прошли мимо и «Зелёной» комнаты – места, известного длительными переговорами «Нормандской четвёрки».

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Увидела группа также и «Каминный» зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один». Монументальный интерьер комплекса впечатлил гостей. Многие делали фотографии на память.

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-7

Маттео Росси, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Швейцария):
Дворец очень большой. Это самое большое здание, что я здесь видел. Как будто я в Ватикане, очень похоже. Да-да, всё такое белое, приятное по цвету. Я очень рад, что оказался здесь.

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-10

Иван Здонюк, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Беларусь):
Очень здорово, что дирекция «Славянского базара» предоставляет такую возможность, и в первый день, когда мы встретились с конкурсантами, побывали во Дворце Независимости. Здесь невероятная красота. Уже приближается конкурс и волнение, безусловно, присутствует, но это нормально, это у всех есть. Мы готовы. Я рад, что на протяжении всей подготовки со мной работала очень крутая команда.

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-13

Николай Георгиев, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Болгария):
А вот мне Дворец напоминает что-то болгарское. Есть здесь вот эти нотки. Мне всё очень нравится. Очень дружественная атмосфера. Все безумно взволнованы предстоящим событием. Но прошу не бить меня, если я выиграю Гран-при.

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-16

Проводить экскурсии по Дворцу Независимости стало доброй традицией. Здесь уже побывали спортсмены, активисты, многодетные мамы, студенты.

«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»

Теперь особые впечатления остались и у участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Всего их 18.

«Как будто я в Ватикане». Участники «Славянского базара» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-19

Оценивать таланты будет жюри во главе с народной артисткой России и Грузии Тамарой Гвердцители. Обладатель Гран-при получит денежную премию – 20 тысяч долларов. За первое место – 15 тысяч, за второе и третье – 10 и 5 тысяч соответственно.

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Маттео Росси # Иван Здонюк # Николай Георгиев # Фотофакт

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