Не кормите, пожалуйста, птиц хлебом! Он очень вредит их здоровью

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель отдела развития Общественной Организации «Ахова птушах Бацькаўшчыны» – Карина Соловей.

Пернатые соседи. Оказывается, в Минске бок о бок с нами живет около 200 видов птиц! Это при том, что их в нашей стране насчитывается 332 вида. Есть среди них и «краснокнижники». Карина Соловей, руководитель отдела развития Общественной организации «Ахова птушах Бацькаўшчыны»:

Часто спрашивают люди, куда пропали снегири. На самом деле у нас круглый год есть снегири в лесу и никуда они не пропали. «Мы советуем усилия по подкормке направить в зимний период года для мелких воробьинообразных птиц и вешать кормушки» Стоит ли нам проявлять заботу о пернатых соседях или они прекрасно обойдутся и без нашей помощи? Карина Соловей:

С подкормкой есть нюансы. С одной стороны, мы любим подкармливать водоплавающих и городских – таких, как сизый голубь, например. А, с другой стороны, забываем о мелких воробьинообразных. А вот им как раз и нужна помощь. Мы в «Ахове птушах Бацькаўшчыны» призываем водоплавающих не кормить, потому что мы, как минимум, это делаем неправильно. Хлебом ни в коем случае – ни белым, ни черным птиц не подкармливаем. Потому что это вызывает расстройство желудка, болезни почек.

В некоторых случаях, если хлеб был уже подбродивший, то могут распространяться определенные бактерии, которые вызывают заболевания легких у птиц. То есть, тем, что мы подкармливаем птиц зимой и в любой другой период года, мы сбиваем природные биоритмы птичьи. И они после этого, например, не улетают на юг. Считают, что еды достаточно, «нас и здесь неплохо кормят, зачем?». И тоже большая проблема, потому что количество птиц, таким образом, увеличивается, увеличивается нагрузка на водоемы города. То есть, получается, искусственная популяция создается. Поэтому мы советуем всем свои усилия по подкормке направить именно на зимний период года для мелких воробьинообразных птиц, вешать кормушки. «В некоторых европейских странах существуют запреты вплоть до штрафов» Можно ли кормить воробьев хлебом? Карина Соловей:

Нет. Салом можно – несоленым, не жареным. В некоторых европейских странах даже существуют запреты вплоть до штрафов. Из-за того, что горожане и туристы подкармливают, популяция голубей там очень разрастается и появляется большое количества помета со стороны птиц. Это проблема для города. И в принципе это неправильно – вмешиваться в природные механизмы. «Если вы кормите с руки белочку, то есть вероятность, что белочка может быть чем-то больна» Правда ли то, что голуби разносят болезни? Карина Соловей:

На самом деле мы делали запросы в соответствующие инстанции города. И ни одного случая переноса какой-то инфекции птицами не было зарегистрировано в Минске. То есть это, скорее всего, надуманная информация. Конечно, любые дикие птицы и животные в целом могут быть переносчиками каких-то заболеваний. Поэтому мы не советуем контактировать с дикими птицами в принципе. Если вы кормите с руки белочку, то есть вероятность, что белочка может быть чем-то больна и, соответственно, заразиться.

«Если вы видите крупную черную птицу в центре города, то это грач» Ворон и ворона – два разных вида птиц? Карина Соловей:

Да, все верно. У нас в Беларуси есть только серая ворона. Черной у нас нет. Иногда черных птиц называют воронами, но это неправильно. Ворона у нас – серо-черная птица. Скорее всего, это грач. Ворона в городе очень сложно увидеть. Он больше грача почти в полтора раза и живет в основном на окраинах, в заброшенных зданиях, на кладбищах. То есть если вы видите крупную черную птицу в центре города, то это грач.

С воронами есть другая история. Вороны вообще сознательные мамы, и они иногда нападают на людей. Когда птенцы подрастают и находятся уже вне гнезда, на земле, например, взрослые птицы защищают их на земле – от котов, собак, детей и других угроз. И если они видят, что рядом идет человек, то не все вороны-мамы такие агрессивные, но, тем не менее, такие встречаются. И они начинают атаковать и защищать эту территорию. Такой период длится буквально две недели. Поэтому мы советуем просто изменить свои маршруты и обходить это место. Это весной и сейчас еще до сих пор есть.

Еще вороновые птицы – самые умные на Земле среди птиц. Поэтому если рядом с вами рядом живет колония грачей или ворон, то нужно радоваться тому, что они с вами, и наблюдать за птичьим сериалом из окна. «Они такие желторотые, перья торчат – действительно жалость вызывают» Стоит ли помогать выпавшим из гнезда птицам? Антон Мартыненко, СТВ:

Недавно ехал на дачу и увидел около дороги двух аистов, которые дрались. Я остановился и их разогнал. Я правильно сделал? Карина Соловей:

С точки зрения природоохранного мира мы, конечно, советуем не вмешиваться в такие процессы. То есть мы понимаем, что хочется иногда помочь, спасти птицу, но не всегда она нуждается в помощи. То же самое сейчас проблема со слётками. Птицы, которые вылетели из гнезда, но еще не взрослые. Они достаточно доверчивые, они легко идут на руки, а еще не умеют уверенно летать. В траве их можно заметить, и люди начинают их забирать, пытаться спасти и выкормить дома. Но этого не стоит делать, как бы жалостливо птенцы не выглядели – они такие желторотые, перья торчат – действительно жалость вызывают. Но на самом деле надо дать птице подрасти и не помогать ей. Расскажите, какой проект планируется организовать в Беловежской пуще? Карина Соловей:

Проект в Беловежской пуще у нас уже идет не первый год. И, например, на этих выходных у нас будет волонтерский природоохранный лагерь, посвященный гидро-восстановлению реки Соломенка. Это небольшая река в Беловежской пуще, которую во время мелиорации выпрямили. И, чтобы вернуть русло в природное состояние, строят дамбы, плотины. Мы советуем следить за событиями нашей организации на сайте ptushki.org. И всегда нужна помощь волонтеров.