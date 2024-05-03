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«Песнярам» исполнится 55 лет! Рассказываем, какую программу подготовили в юбилейный год

03 мая 2024 14:43
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры», и юная певица Стасья Корсак.

«Песнярам» исполнится 55 лет! Рассказываем, какую программу подготовили в юбилейный год-1

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
1 сентября ансамблю «Песняры» исполняется 55 лет. В 1969 году ансамбль впервые поехал на конкурс в Москву, взяли первую премию. С тех пор «Песняры» прославляют нашу страну по всему миру.

Этот год мы начали с большого тура по России и Беларуси, он назывался «Две страны – один народ». Мы проехали больше 100 городов. Готовимся к осеннему юбилею, будет большой концерт с Президентским оркестром в Минске, во Дворце Республики. Будет большая юбилейная программа, позовем гостей, наших друзей, споем любимые песни, новые песни. Также готовим большой концерт летом, 27 июля в Александровском сквере.

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # общество # Роман Козырев # Александра Каштанова # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич

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