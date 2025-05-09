Хлеб с названием «Победа» показали в эфире выездной студии СТВ! Узнали, из чего приготовлен символичный продукт

Хлеб всегда был одним из основных продуктов Великой Отечественной Войны, он поддерживал силы и давал энергию солдатам, помогал идти вперед. 125 граммов получали жители по карточкам в блокадном Ленинграде. Всего лишь маленький кусочек хлеба помогал выжить, вселял надежду на Победу. Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени и готовы рассказать об ингредиентах. В студии – Диана Королевич, заместитель генерального директора «Минскхлебпром». Сергей Прохоров, СТВ:

Из чего пекли хлеб, когда в военное время фактически не было продуктов?

Анна Королевич, заместитель генерального директора КУП «Минскхлебпром»:

В состав хлеба входила и ржаная мука, и обойная мука. И, к сожалению, в хлеб фашистских концлагерей, который мы также представляли, входили и опилки, и солома, и жмых подсолнечника, и ошметки, то есть все, что можно было себе представить. Но он спасал жизни, и в концлагерях в том числе. И такого хлеба, к сожалению, не всем доставалось.