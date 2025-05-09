Хлеб с названием «Победа» показали в эфире выездной студии СТВ! Узнали, из чего приготовлен символичный продукт
Хлеб всегда был одним из основных продуктов Великой Отечественной Войны, он поддерживал силы и давал энергию солдатам, помогал идти вперед. 125 граммов получали жители по карточкам в блокадном Ленинграде. Всего лишь маленький кусочек хлеба помогал выжить, вселял надежду на Победу. Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени и готовы рассказать об ингредиентах.
В студии – Диана Королевич, заместитель генерального директора «Минскхлебпром».
Сергей Прохоров, СТВ:
Из чего пекли хлеб, когда в военное время фактически не было продуктов?
Анна Королевич, заместитель генерального директора КУП «Минскхлебпром»:
В состав хлеба входила и ржаная мука, и обойная мука. И, к сожалению, в хлеб фашистских концлагерей, который мы также представляли, входили и опилки, и солома, и жмых подсолнечника, и ошметки, то есть все, что можно было себе представить. Но он спасал жизни, и в концлагерях в том числе. И такого хлеба, к сожалению, не всем доставалось.
Екатерина Забенько, СТВ:
В нашей импровизированной кулинарной экспозиции сегодня почетное место занимает хлеб, и имя у него «Победа». Почему именно такое название дали?
Анна Королевич:
Хлеб «Победа», потому что сегодня День Победы. Это очень важный и очень нужный праздник, который хочется прославить и хлебом. Тем продуктом, который действительно привел нашу страну к Победе.
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