От боевых машин до филигранной слаженности! Как прошёл парад Победы в Минске

Первыми на параде в небо поднялась авиация. Воздушный эшелон состоял из 12 вертолетов и 27 крылатых машин. В их числе и авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Совершенная и грозная боевая техника, филигранная слаженность экипажей союзных ВВС – пять минут зрители наблюдали за ювелирной работой пилотов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе пешей колонны 33 парадных расчета. Первыми по традиции перед трибунами прошагали юные барабанщики – воспитанники Минского военного суворовского училища. Еще один парадный расчет этого учебного заведения сегодня принял участие в параде в Нижнем Новгороде. Позади длительные репетиции – сначала на плацу, потом на локации парада. Участие в параде приняли военнослужащие России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана.