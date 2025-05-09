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От боевых машин до филигранной слаженности! Как прошёл парад Победы в Минске

09 мая 2025 19:57
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Первыми на параде в небо поднялась авиация. Воздушный эшелон состоял из 12 вертолетов и 27 крылатых машин. В их числе и авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Совершенная и грозная боевая техника, филигранная слаженность экипажей союзных ВВС – пять минут зрители наблюдали за ювелирной работой пилотов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От боевых машин до филигранной слаженности! Как прошёл парад Победы в Минске-2
От боевых машин до филигранной слаженности! Как прошёл парад Победы в Минске-3

В составе пешей колонны 33 парадных расчета. Первыми по традиции перед трибунами прошагали юные барабанщики – воспитанники Минского военного суворовского училища. Еще один парадный расчет этого учебного заведения сегодня принял участие в параде в Нижнем Новгороде. Позади длительные репетиции – сначала на плацу, потом на локации парада. Участие в параде приняли военнослужащие России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. 

От боевых машин до филигранной слаженности! Как прошёл парад Победы в Минске-5
От боевых машин до филигранной слаженности! Как прошёл парад Победы в Минске-6

В составе механизированной колоны приняли участие 26 парадных расчетов, в составе которых 275 единиц техники. В 2025 году в параде много исторических параллелей: это и напоминание о маршале Рокоссовском, который командовал парадом Победы в Москве в 45-м, легендарный Т-34 во главе механизированной колонны, расчет партизан – народные мстители, которые в лютом страхе держали оккупантов, и военные в форме времен Великой Отечественной. У каждого участника парада своя военная история и свой герой.

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# День Победы

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