В Совете Республики состоялась встреча с парламентской делегацией Сербии
Сохранение исторической памяти – нить, которая объединяет белорусов и сербов. Как не исказить факты и не придать забвению подвиг советского народа, обсуждали 9 Мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там прошла встреча с заместителем председателя Народной скупщины Республики Сербия. Эта страна также имеет богатую историю борьбы за свободу и независимость. Память о тех событиях объединяет народы, которые пережили ужасы войны.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Приезд парламентариев Сербии на святой для каждого белоруса праздник, на юбилейный День Победы, весьма символичен. Сербия так же, как и Беларусь, максимально пострадала от фашистского гнета. Две страны, которые показывали пример в борьбе с немецко-фашистским злом.
Йован Янич, заместитель председателя Народной скупщины Сербии:
Сегодня мы находимся на территории города-героя Минска и вместе имеем возможность отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особенно ценим вклад белорусского народа, белорусских военнослужащих, которые отдали свою жизнь, которые внести огромный общий вклад в борьбу против фашизма на территории сегодняшней Европы и мира в целом.
Сегодня Беларусь и Сербия – суверенные страны, стремящиеся к мирному сосуществованию и максимальному суверенитету, которые не идут на поводу у современных идеологов, проповедующих неонацизм.