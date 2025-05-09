В Совете Республики состоялась встреча с парламентской делегацией Сербии

Сохранение исторической памяти – нить, которая объединяет белорусов и сербов. Как не исказить факты и не придать забвению подвиг советского народа, обсуждали 9 Мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошла встреча с заместителем председателя Народной скупщины Республики Сербия. Эта страна также имеет богатую историю борьбы за свободу и независимость. Память о тех событиях объединяет народы, которые пережили ужасы войны.