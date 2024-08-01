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«Песня про лето». Солистка группы Cosa Nostra рассказала о новой композиции

01 августа 2024 09:16
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Что может рассказать про лето лучше, чем песня? Вот и сегодня наши гости готовы поделиться солнечными лучами и приятными воспоминаниями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra, и Дмитрий Рыбаков, лидер группы Cosa Nostra.

Александр Стасевич, ведущий:
Новая песня про лето… А точно ли она про лето?

«Песня про лето». Солистка группы Cosa Nostra рассказала о новой композиции-1

Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra:
Да. Однозначно песня про лето. Мы решили написать легкую позитивную песню, чтобы люди, слушая ее, могли подпевать, танцевать, ни о чем не думать.

Александра Каштанова, ведущая:
Кто автор? Как появилась идея этой композиции?

Радмила Рыбакова:
Автор слов и музыки я. Интересная история ее создания, во-первых, она очень быстрая. Дмитрий ходил по дому и напевал какую-то мелодию. Я говорю: «Что ты напеваешь?» Мы достали клавиши, он напел, мы подобрали. Это прямо для дудок мелодия. Мы стали дальше подбирать гармонию, все, у меня есть слова.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Александр Стасевич # Александра Каштанова # Дмитрий Потапович # Радмила Рыбакова # Дмитрий Рыбаков

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