«Песня про лето». Солистка группы Cosa Nostra рассказала о новой композиции

Александр Стасевич, ведущий: Новая песня про лето… А точно ли она про лето?

Что может рассказать про лето лучше, чем песня? Вот и сегодня наши гости готовы поделиться солнечными лучами и приятными воспоминаниями.

Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra:

Да. Однозначно песня про лето. Мы решили написать легкую позитивную песню, чтобы люди, слушая ее, могли подпевать, танцевать, ни о чем не думать.

Александра Каштанова, ведущая:

Кто автор? Как появилась идея этой композиции?

Радмила Рыбакова:

Автор слов и музыки я. Интересная история ее создания, во-первых, она очень быстрая. Дмитрий ходил по дому и напевал какую-то мелодию. Я говорю: «Что ты напеваешь?» Мы достали клавиши, он напел, мы подобрали. Это прямо для дудок мелодия. Мы стали дальше подбирать гармонию, все, у меня есть слова.