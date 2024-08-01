В Беларуси с 1 августа увеличивается размер детских пособий

70 миллионов рублей дополнительно выделяются на детские пособия. Их размер меняется с этого дня. Рост связан с увеличением бюджета прожиточного минимума на 3,4 %. С 1 августа в среднем на душу населения он составляет 433 рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырастут и единовременные выплаты при рождении ребенка и пособия тем, кто только готовится к пополнению. Поддержка для женщин, состоящих на учете в медучреждениях, увеличивается до показателя нового бюджета прожиточного минимума. В связи с его изменением автоматически меняются встроенные в систему соцзащиты надбавки, повышения к пенсиям. Более чем 7 % прибавят выплаты по уходу за ребенком до 3 лет. В их основе средняя зарплата по стране. Корректировка происходит в феврале и августе.