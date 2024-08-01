Поляки выступают против перехода на евро

Евроинтеграция польских властей стала не устраивать местных жителей. По данным соцопросов, менее трети граждан страны одобряют отказ от злотого и переход на евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последний год число сторонников перехода на общеевропейскую валюту уменьшилось с 49 до 32 %. При этом решительно против перехода на евро выступило больше половины опрошенных, а еще 12 % призналось, что не имеют мнения по данному вопросу. В 2002 году за отказ от собственной валюты и переход на евро выступали 9 из 10 опрошенных жителей Польши.