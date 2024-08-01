Прямой эфир

Поляки выступают против перехода на евро

01 августа 2024 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евроинтеграция польских властей стала не устраивать местных жителей. По данным соцопросов, менее трети граждан страны одобряют отказ от злотого и переход на евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки выступают против перехода на евро-1

За последний год число сторонников перехода на общеевропейскую валюту уменьшилось с 49 до 32 %. При этом решительно против перехода на евро выступило больше половины опрошенных, а еще 12 % призналось, что не имеют мнения по данному вопросу. В 2002 году за отказ от собственной валюты и переход на евро выступали 9 из 10 опрошенных жителей Польши.

# общество # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии Беларуси преодолели 5-миллионный рубеж в уборке зерна
01 августа 2024 07:19

Аграрии Беларуси преодолели 5-миллионный рубеж в уборке зерна

Популярный британский блогер попросил напрямую у министра продлить ему срок безвиза
01 августа 2024 07:07

Популярный британский блогер попросил напрямую у министра продлить ему срок безвиза

Белорусские интернет-издания внедряют в свою работу искусственный интеллект
01 августа 2024 06:50

Белорусские интернет-издания внедряют в свою работу искусственный интеллект