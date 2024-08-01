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Купили энергетик в «Санте» и выиграли 30 000 рублей. История ещё одной большой удачи

01 августа 2024 08:09
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Александр Меженный, ведущий:
Это главные призы 16-го тура. Анастасия Александровна, Дзержинск. Наши поздравления! 30 000 рублей ваши.

Купили энергетик в «Санте» и выиграли 30 000 рублей. История ещё одной большой удачи-1

Мы приехали из Несвижского района, агрогородок Снов. Муж мой работает в Фаниполе, живет в Дзержинске. Он отоваривается в «Санта», приобрел энергетик «Динамит» и выиграл деньги. На меня зарегистрирована карта, значит, это мой выигрыш. Тратить будем вместе. Получается, самая моя большая удача – это мой муж. Я никогда не выигрывала даже мелочи. А вот одна покупка – и такой выигрыш. Играйте!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Александр Меженный

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