Купили энергетик в «Санте» и выиграли 30 000 рублей. История ещё одной большой удачи

Мы приехали из Несвижского района, агрогородок Снов. Муж мой работает в Фаниполе, живет в Дзержинске. Он отоваривается в «Санта», приобрел энергетик «Динамит» и выиграл деньги. На меня зарегистрирована карта, значит, это мой выигрыш. Тратить будем вместе. Получается, самая моя большая удача – это мой муж. Я никогда не выигрывала даже мелочи. А вот одна покупка – и такой выигрыш. Играйте!

*На правах рекламы.