Первый зампред Федерации футбола: «Динамо» – это современная топовая арена

Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
«Динамо» все годы было не спортивной площадкой, а огромным, самым большим в Беларуси базаром. Сегодня взору бегунов открывается совсем другой пейзаж. Да, это все тот же исторический стадион с еще довоенным бэкграундом, но с принципиально новой начинкой. Да и «приоделся» наш «Динамо» так, что ого-го!
Андрей Василевич, первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола:
С одной стороны, мы видим исторический облик, можем сравнивать с историческими фотографиями. С другой стороны, это современная, прекрасная, топовая арена. С высоты птичьего полета вообще великолепно смотрится!