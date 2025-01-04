Первый зампред Федерации футбола: «Динамо» – это современная топовая арена

Игорь Позняк, СТВ:

«Динамо» все годы было не спортивной площадкой, а огромным, самым большим в Беларуси базаром. Сегодня взору бегунов открывается совсем другой пейзаж. Да, это все тот же исторический стадион с еще довоенным бэкграундом, но с принципиально новой начинкой. Да и «приоделся» наш «Динамо» так, что ого-го!