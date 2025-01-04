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Дмитрий Шевцов: наша молодёжь – это то, о чём мы мечтали 15-20 лет назад

04 января 2025 09:07
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Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Дмитрий Шевцов: наша молодёжь – это то, о чём мы мечтали 15-20 лет назад-2

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В моем родном городе Жлобине, когда построили ледовый дворец, мои знакомые и друзья в очередь записывались, чтобы привести своих ребят в хоккейную команду. С трех лет водили детей. Мы говорим ведь не только про ледовые дворцы, мы говорим о других спортивных объектах. Популяризация здорового образа жизни, поворот в сторону здоровья дали свои плоды. Мы сейчас видим нашу молодежь. Это на самом деле другой образ. Это то, о чем мы мечтали 15-20 лет тому назад.

# Молодежь Беларуси # Дмитрий Шевцов # Государственная политика в области спорта

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