Дмитрий Шевцов: наша молодёжь – это то, о чём мы мечтали 15-20 лет назад

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В моем родном городе Жлобине, когда построили ледовый дворец, мои знакомые и друзья в очередь записывались, чтобы привести своих ребят в хоккейную команду. С трех лет водили детей. Мы говорим ведь не только про ледовые дворцы, мы говорим о других спортивных объектах. Популяризация здорового образа жизни, поворот в сторону здоровья дали свои плоды. Мы сейчас видим нашу молодежь. Это на самом деле другой образ. Это то, о чем мы мечтали 15-20 лет тому назад.