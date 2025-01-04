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Как развивается соцсфера страны? Смотрите в «Большом городе»

04 января 2025 10:07
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Беларусь – социальное государство. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально-уязвимых слоев общества остается визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах. 

5-ого января профессиональный праздник отметят сотрудники социальной службы – люди, которые ежедневно оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Об особенностях непростой работы пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье в 10 утра.

Как развивается соцсфера страны? Смотрите в «Большом городе»-2

Для оказания необходимой поддержки нуждающихся постоянно развивается государственная система социального обслуживания. Получить необходимую информацию о выплатах, услугах и других важных вопросах, минчане могут по короткому номеру.

Как развивается соцсфера страны? Смотрите в «Большом городе»-4

По номеру 139 наши минчане могут узнать о социальных услугах, о том кому и на каких условиях они предоставляются. А также по телефону они могут оставить заявку на оказание социальных услуг.

Ежедневный труд работников социальной защиты основан на качествах, которые составляют генетический код белорусов. Какие принципы лежат в основе труда такой человечной профессии? 

Как развивается соцсфера страны? Смотрите в «Большом городе»-6

Конечно же, должна быть ответственность к просьбам, поручениям и в принципе к работе. 

Должны быть отзывчивыми, честными, целеустремленными, настойчивыми.

Каждый из представителей социальной сферы посвящает себя нужному и важному делу. Как им это удается? Смотрите ток шоу «Большой город» в воскресенье в 10 утра.

Смотрите ток-шоу «Большой город» 5 января в 10:00.

# Социальная помощь

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