Как развивается соцсфера страны? Смотрите в «Большом городе»
Беларусь – социальное государство. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально-уязвимых слоев общества остается визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах.
5-ого января профессиональный праздник отметят сотрудники социальной службы – люди, которые ежедневно оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Об особенностях непростой работы пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье в 10 утра.
Для оказания необходимой поддержки нуждающихся постоянно развивается государственная система социального обслуживания. Получить необходимую информацию о выплатах, услугах и других важных вопросах, минчане могут по короткому номеру.
По номеру 139 наши минчане могут узнать о социальных услугах, о том кому и на каких условиях они предоставляются. А также по телефону они могут оставить заявку на оказание социальных услуг.
Ежедневный труд работников социальной защиты основан на качествах, которые составляют генетический код белорусов. Какие принципы лежат в основе труда такой человечной профессии?
Конечно же, должна быть ответственность к просьбам, поручениям и в принципе к работе.
Должны быть отзывчивыми, честными, целеустремленными, настойчивыми.
Каждый из представителей социальной сферы посвящает себя нужному и важному делу. Как им это удается? Смотрите ток шоу «Большой город» в воскресенье в 10 утра.
Смотрите ток-шоу «Большой город» 5 января в 10:00.