Как развивается соцсфера страны? Смотрите в «Большом городе»

5-ого января профессиональный праздник отметят сотрудники социальной службы – люди, которые ежедневно оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Об особенностях непростой работы пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье в 10 утра.

Для оказания необходимой поддержки нуждающихся постоянно развивается государственная система социального обслуживания. Получить необходимую информацию о выплатах, услугах и других важных вопросах, минчане могут по короткому номеру.

По номеру 139 наши минчане могут узнать о социальных услугах, о том кому и на каких условиях они предоставляются. А также по телефону они могут оставить заявку на оказание социальных услуг.

Ежедневный труд работников социальной защиты основан на качествах, которые составляют генетический код белорусов. Какие принципы лежат в основе труда такой человечной профессии?