Басков: «Минск-Арена» – это высокая необходимость для такого города, как Минск

Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Настоящая жемчужина, год 2010-й – огромная «Минск-Арена», которую, говорят, можно рассмотреть даже с Международной космической станции. Ну, нашей Марине Василевской, конечно, виднее. И вот оттуда она похожа на гигантскую шайбу. История с «Минск-Ареной» – это история про нечто большее, и дело не только в размерах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это крупнейший в Европе объект, уникальный, оригинальный, созданный по самым современным технологиям. Здесь можно пройти подготовку по 30 видам спорта и организовать массовые культурные мероприятия.
Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, тренер хоккейной команды Президента:
«Минск-Арена» – это многофункциональный комплекс, поэтому его нельзя связывать только с проведением каких-то хоккейных матчей, мы видим, что ее по-хорошему используют в различных сферах. Такая площадка – это высокая необходимость для такого города, как город Минск. И посмотрите, что происходит сегодня на этой площадке?
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