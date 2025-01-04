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Басков: «Минск-Арена» – это высокая необходимость для такого города, как Минск

04 января 2025 09:51
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Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Басков: «Минск-Арена» – это высокая необходимость для такого города, как Минск-2

Игорь Позняк, СТВ:
Настоящая жемчужина, год 2010-й – огромная «Минск-Арена», которую, говорят, можно рассмотреть даже с Международной космической станции. Ну, нашей Марине Василевской, конечно, виднее. И вот оттуда она похожа на гигантскую шайбу. История с «Минск-Ареной» – это история про нечто большее, и дело не только в размерах.

Басков: «Минск-Арена» – это высокая необходимость для такого города, как Минск-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Это крупнейший в Европе объект, уникальный, оригинальный, созданный по самым современным технологиям. Здесь можно пройти подготовку по 30 видам спорта и организовать массовые культурные мероприятия.

Басков: «Минск-Арена» – это высокая необходимость для такого города, как Минск-6

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, тренер хоккейной команды Президента:
«Минск-Арена» – это многофункциональный комплекс, поэтому его нельзя связывать только с проведением каких-то хоккейных матчей, мы видим, что ее по-хорошему используют в различных сферах. Такая площадка – это высокая необходимость для такого города, как город Минск. И посмотрите, что происходит сегодня на этой площадке?

Подробнее в видео.

# Спорт Беларуси # Дмитрий Басков

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