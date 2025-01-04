Басков: «Минск-Арена» – это высокая необходимость для такого города, как Минск

Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Настоящая жемчужина, год 2010-й – огромная «Минск-Арена», которую, говорят, можно рассмотреть даже с Международной космической станции. Ну, нашей Марине Василевской, конечно, виднее. И вот оттуда она похожа на гигантскую шайбу. История с «Минск-Ареной» – это история про нечто большее, и дело не только в размерах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это крупнейший в Европе объект, уникальный, оригинальный, созданный по самым современным технологиям. Здесь можно пройти подготовку по 30 видам спорта и организовать массовые культурные мероприятия.