Первый в Беларуси кукурузный лабиринт появился под Минском

Добро пожаловать в кукурузный город! Впервые в нашей стране необыкновенный лабиринт. На площади 2,5 гектара разместилась зеленая карта Беларуси. Вот только, чтобы добраться до Бреста или Витебска среди кукурузных джунглей, придется хорошенько постараться!

Еще пару лет назад парк развлечений на Лизаветином хуторе Дзержинского района казался фантастическом сном… Пока однажды местный хозяин козьей фермы Дмитрий Крылов не отправился в Штаты (по программе обмена опытом органического земледелия) и не подсмотрел там идею с кукурузным лабиринтом! Воплотить мечту в реальность помог магистрант экономического факультета БГУ Александр Пожаренко. В детстве ему довелось побывать в зеленом лабиринте в Германии, и на конкурсе предпринимательских идей парень решил воплотить кукурузный аттракцион в родной Беларуси.Но критики было больше, чем комплиментов.

Буквально по миллиметрам выкашивали дорожки, чтобы в точности создать ландшафтную карту Беларуси и разместить на ней областные центры и столицу. И 19 августа начались приключения белорусов в Кукуполисе! Оказалось, эко-лабиринт – это экзамен не только на выносливость и ориентирование, но и возможность повысить эрудицию! На каждом пикете для участников оформили стенды с исторической информацией и удивительными фактами о знакомых городах. Знали вы, например, что Минск, как и Рим, находится на 7 холмах!? В помощь экстремалам – обходные листы с картой лабиринта, но блуждать посреди высоких зарослей можно больше часа.

Нашел город – подтверди на обходном листе штампом и продолжай квест! Маленькая Марья не устояла и вовсе оставила себе на память о захватывающей игре «тату» на руках. Участники уверяют – проходить кукурузный лабиринт лучше большой компанией. Активный отдых по силам всем возрастам и никого не оставит без эмоций. А тех счастливчиков, кто помимо основных городов найдет дополнительные пикеты ожидают приятные сюрпризы.

Кантри-музыка, фермерское хозяйство, гости в ковбойских шляпах. В парке развлечений царит западная атмосфера, словно в вестернах. После кукурузного путешествия участники могут пострелять из лука, насладиться конными прогулками, попробовать эко-продукты и даже подоить козу! Самые маленькие гости с радостью знакомятся с домашними животными в контактном зоопарке и проходят упрощенный лабиринт из соломенных тюков!

А мы не сомневаемся, ведь Александр Пожаренко – активный путешественник и из каждого турне он привозит замечательные идеи… Благодаря таким энтузиастам наш агротуризм расцветает, а эксклюзивных развлечений становится больше! За свою мечту нужно бороться и выход, как и из кукурузного лабиринта, есть всегда.