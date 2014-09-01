Первый урок с учительницей начальных классов гимназии № 24 Татьяной Трухан

Закончились тёплые деньки. В воздухе уже запахло свежестью, и первым ароматом осени. Кое-где уже появляются золотистые листочки. И ты немного с грустью понимаешь, что уже 1 сентября. Осень. Но… Этот день по-особому значим. Как для учителей, так и для родителей. А как же он важен для первоклассников! Ведь школа - первое учебное заведение, где ребёнок впервые вступает во взрослую жизнь. Которая обещает быть… ох какой насыщенной и интересной! Но как справиться с тем самым трепетом, первым волнением? Подскажет гость студии - учитель начальных классов гимназии № 24 - Татьяна Трухан.

Насколько первоклашки готовы справиться с тем заданием, той нагрузкой, которая на них выпадает?

Татьяна Трухан, учитель начальных классов гимназии № 24:

Психологи посчитали, что нагрузка на ребёнка, который идёт в первый класс, может приравниваться к нагрузке взрослого человека в экстремальных ситуациях или когда он очень-очень тяжело работает физически. Для таких малышей - это большая проблема. Образование очень давит на детей. Дело в том, что в первый месяц дети не погружаются в учебную деятельность полностью. Уроков как таковых нет. Первый месяц проходит курс ведения школьной жизни. Где у ребят занятия - 3 урока по 35 минут. Физическая культура и здоровье, музыка. На этих занятиях ребята в первую очередь знакомятся с одноклассниками, привыкают к стилю учителя, педагога - это тоже очень важно. Дети привыкают к школе, в первую очередь.

Как настроить родителей, особенно, если это первый ребёнок, на учебный процесс, и как у них должна проходить эта адаптация?

Татьяна Трухан, учитель начальных классов гимназии № 24:

Я сама часто задаюсь вопросом: «Кто больше переживает, когда идёт в первый класс?». Дело в том, что малыши ещё до конца не осознают, что они сделали шаг в серьёзную жизнь. А родители очень переживают, готовят ребёнка. Собирают ему фломастеры, карандаши… Но это один момент. Другой момент: как подготовить ребёнка? Самое главное приучить ребёнка к режиму дня. Может, немножечко приучить его вставать пораньше по утрам. Потому что занятия начинаются довольно рано: в 8.30. Для некоторых это действительно стресс. Здоровое правильное питание - залог здоровья и адаптации ребёнка. Искренний, настоящий интерес родителей к успехам ребёнка.

Татьяна Трухан, учитель начальных классов гимназии № 24:

Школьные годы чудесны! Я думаю, что это настоящий праздник, как для ученика первого класса, так и для одиннадцатого.

Какое место в жизни первоклассника может занимать компьютер, сколько им можно проводить времени за компьютерными играми либо за обучающими программами?

Татьяна Трухан, учитель начальных классов гимназии № 24:

У нас в классе тоже есть компьютер, интерактивная доска. И я с удовольствием совмещаю методы приёма традиционного обучения с обучением с помощью интерактивной доски. Это должен быть плодотворный синтез. Если говорить о компьютере дома, отрицать его полностью ни в коем случае нельзя. Я считаю, что самое оптимальное время для работы за компьютером или игры - 20-25 минут. Опять же, опираюсь на мнение психолога. После 25-минутного проведения за компьютером, ребёнок просто начинает уставать. Если говорить в общем о пользовании компьютером ребёнка, то я вижу всё больше минусов. Дело в том, что снижается физическая и двигательная активность ребёнка. Некоторые психологи говорят о том, что снижается творческий потенциал ребёнка (с чем я полностью согласна), то есть он перестаёт фантазировать сам - компьютерная игра работает за него. А сейчас очень много агрессивных компьютерных игр. Повышается уровень тревожности, страха и боязнь детей. Поэтому к компьютерным играм нужно относиться очень выборочно. Они должны быть развивающими.

Я посоветую всем родителям разделить учебную зону и игровую зону. Рабочий стол должен быть глубокий: пространство для работы должно быть удобное. Столешница стола должна находиться на уровне груди ребёнка. Если говорить о стульях, то ножки должны полностью полной стопой касаться пола. Спинка должна поддерживать спину. Я столкнулась такой проблемой, что очень большой процент детей приходят уже с нарушением осанки. Это серьёзный вопрос. Освещение должно быть слева. Слева должен падать естественный и искусственный свет. Если ребёнок левша, то следует предусмотреть то, что свет должен быть уже справа.