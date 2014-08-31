Юлия Юзвик, учитель английского языка: Молодые специалисты должны начинать в сельских школах

Новости Беларуси. Герою этого интервью программы «Неделя» на СТВ 22 года. И 1 сентября она тоже пойдет в школу. Но как преподаватель. Юлия, учитель английского, распределилась в деревенскую школу.

Вы когда учились в институте, думали, что попадете по распределению в деревню?

Юлия Юзвик, учитель английского языка:

Я не огорчена тем, что сюда попала.

А училось у вас больше сельских ребят или городских?

Юлия Юзвик:

Больше городских.

Какие-то были у них ожидания-мечтания. Часто говорят, сейчас особенно, что профессия учитель не очень престижная. Вас это беспокоит? Вы что по этому поводу думаете?

Юлия Юзвик:

Я не согласна с этим мнением, что непрестижная профессия. Я считаю, что эта профессия очень полезная, нужная, и без нее не было бы и образования вообще.

А готовить любите?

Юлия Юзвик:

Да, люблю. Но тоже зависит все от желания.

А какое блюдо самое любимое?

Юлия Юзвик:

Рыба по-гречески мне нравится.

Ой, что это?

Юлия Юзвик:

Это рыба, тушенная с овощами. Мама меня научила, и мы иногда готовим.

На ваш взгляд, в чем специфика работы на селе заключается? Ведь одно дело, наверное, работать учителем в городе. А учителем на селе?

Юлия Юзвик:

Я думаю, никакой разницы нету. Просто может в количестве учеников в классе. У меня маленькие классы есть: по шесть человек, по семь. В городах же переполнены классы. И там с тридцатью учениками очень трудно работать. Мне кажется, молодые специалисты должны начинать в сельских школах.

Откуда вы?

Юлия Юзвик:

Я из Брестской области Жабинковский район деревня Степанки.

А у родителей там хозяйство большое? Вы как-то им помогали? У вас, может, корова есть, курочки?

Юлия Юзвик:

Курочки есть. Помогаем, конечно же. Когда приезжаю домой, конечно же, помогаю.

Юлия, а как долго занимает дорога до школы?

Юлия Юзвик:

Примерно минут пять-шесть.

Вы ходите, или может быть на велосипеде?

Юлия Юзвик:

Нет, конечно же, пешком.

А почему «конечно же»?

Юлия Юзвик:

Слишком близко для велосипеда, я считаю.

Юля, вы же молодая девушка. 22 года. Правильно?

Юлия Юзвик:

Правильно.

Обычно молодежь жалуется: нет клубов, негде развлечься. Вас это не смущает?

Юлия Юзвик:

Отсутствие клубов? Нет, не смущает. Я как бы сама нелюбительница по ним ходить.

А здесь есть какой-то клуб, слышали?

Юлия Юзвик:

Есть местный деревенский клуб. Слышала, но еще не посещала.

Очень важна в работе преподавателя психологическая составляющая. Вот вы себя преподавателем, каким видите? Быть может, более строгим? Или, наоборот, более таким мягким?

Юлия Юзвик:

И не строгим, и не мягким. Я думаю, что более позитивным. Но в свое время, когда нужно, нужно, конечно, быть и строгим. Одна из главных целей учителя не только научить, донести знания, но также воспитать в ученике все высшие качества, гражданскую культуру.

А как давно вы уже здесь, сколько месяцев?

Юлия Юзвик:

Месяцев? Неделя всего лишь.

Юлия Николаевна, можно вопрос?

Юлия Юзвик:

Пожалуйста.

Юля, вот я, когда закончил среднюю школу, по-английски, наверное, мог только одну фразу произнести: London is the capital of Great Britain. Вот как вы считаете, сегодня ученик, который выпускается из средней школы, какими навыками английского или иностранного языка он должен владеть. Может, свободно уже общаться с иностранцем?

Юлия Юзвик:

Я думаю, что выпускники школ должны иметь минимальный запас знаний английского языка для того, чтобы общаться с носителем иностранного языка. То есть они должны это уметь, чтобы шло какое-то общение.

