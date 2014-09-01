Новости Беларуси. Минское метро с 1 сентября переходит на зимний график движения электропоездов. В будни на обеих ветках подземки в утренние и вечерние часы пик поезда будут ходить с двухминутным интервалом. В остальное время примерно через каждые три минуты, а после 23.00 интервал составит до 12 минут.

С 1 июля по 31 августа в метро действовал летний график движения. Это связано с традиционным снижением пассажиропотока в период массовых отпусков и каникул. В течение этих двух месяцев сокращается количество выходящих на линию составов, а интервал между ними увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.